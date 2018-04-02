России и Белоруссии так и не удалось за 22 года построить полноценный общий рынок

Сергей Аксенов

На фото: президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Материал комментируют: Владимир Лепехин Дмитрий Болкунец

В понедельник, 2 апреля, Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году между двумя странами был подписан договор, положивший начало Союзному государству.

российского лидера было лаконичным. Путин отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики, динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные и межрегиональные связи.

Действительно, с 1996 года объем внешней торговли Белоруссии и России увеличился в пять раз — с 6,5 млрд. долларов до 32,4 млрд. долларов. Правда, этот рост сопровождался постоянными кризисами, спорами и пикировкой по разного рода поводам.

Видимо, следовательно в своем ответном поздравлении Лукашенко призвал «неукоснительно соблюдать договоренности» между двумя странами. «Воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства», — белорусский руководитель.

Приуроченные к торжественной дате слова, прозвучали диссонансом с еще недавними заявлениями Лукашенко о практике взаимодействия с Москвой. Он , что Россия постоянно «наклоняет» Белоруссию по экономическим вопросам и пообещал найти новые рынки сбыта для белорусской продукции.

Одновременно, Минск не оставляет надежды закрепиться в России если не навсегда, то очень надолго. Накануне представитель министерства сельского хозяйства Белоруссии Алексей Богданов обеим странам сформировать единый рынок продовольствия — для координации ввоза продукции из третьих стран.

— Предложение о создании единого продовольственного рынка совершенно вписывается в общую повестку ЕАЭС, — считает эксперт по Белоруссии, экономист Дмитрий Болкунец. — Поэтому его надо распространять не только на Россию и Белоруссию, но и на все страны союза. Но для этого надо решать проблемы, которые беспокоят производителей.

В частности, мы регулярно наблюдаем, как Россельхознадзор вводит ограничения на белорусскую продукцию, подозревая ее в низком качестве или контрабанде. Чтобы этого не было, нужно наладить систему отслеживания товаров, как это есть, например, в Европе. Тогда в реальном времени мы будем знать и производителя, и всю цепочку продавцов товара, его логистику. И если есть подозрения, все это будет блокироваться. Кстати, белорусская сторона категорически против этого. Видимо, есть что скрывать.

— Говорят, проблемы между нашими странами часто возникают из-за того, что Россия агрессивно продвигает в Белоруссии интересы своих олигархических структур, пытается захватить предприятия…

— Белорусские политики живут представлениями 1990-х годов и порой даже называют фамилии «олигархов», которые, якобы, хотят захватить Белоруссию. Но при этом в стране сотни предприятий выставляются каждый год на торги, но никакого особенного захвата не происходит. Да и зачем? Банкротить предприятие смысла нет, а развивать его — тоже вопрос, поскольку рынок в Белоруссии далеко не такой ёмкий, как в России. Поэтому серьезных игроков в Белоруссии нет, за исключением, кажется, Михаила Гуцириева.

— Предложение белорусской стороны о едином рынке продовольствия выглядит своевременным — как раз ко Дню единения народов…

— К сожалению, в России, в отличие от Белоруссии, этот день малоизвестен. Одна из причин — масштабы страны. Вторая причина — крайне неэффективное функционирование аппарата Союзного государства. Имея большие бюджеты на свою работу (например, бюджет на прессу на этот год — 800 млн. рублей), граждане плохо информируются о текущем положении дел между странами. Например, в прошлом году аппарат не нашел куда потратить 2 млрд. рублей. Хотя можно было бы привлекать, используя эти средства, научное и экспертное общество для решения текущих проблем.

— России Белоруссия интересна в первую очередь географическим положением, позволяющим решать некоторые оборонные вопросы…

— Тут есть проблемные точки. Лукашенко часто просил Россию перевооружить за свой счет белорусскую армию. Но при этом выступил против того, чтобы разместить в Белоруссии российскую военную базу.

Хотя в целом отношения двух стран в области оборонной политики довольно успешны. Например, проводятся регулярные учения на территории двух стран. Вспомним, учения «Запад-2017», которые вызвали ажиотаж в Европе. Это говорит о том, что военные все-таки имеют больше возможностей для совместной работы и не подвержены влиянию политического дискурса.

— Каково будущее Союзного государства? Что нужно сделать для его развития?

— Сейчас самое важное откорректировать его работу и в первую очередь документы, регламентирующие деятельность. Поскольку те вещи, которые были в них заложены в 1990-е годы, вряд ли когда уже будут реализованы. Например, союзное гражданство, союзный парламент и союзный президент.

Кроме того, с тех пор появился ЕАЭС. Хотя это и разного уровня объединения, важно учесть его опыт.

Возможно, пора уже думать о выходе на внешние рынки под брендом Союзного государства. Это усилило бы позиции производителей и не создавало бы ненужную внутреннюю конкуренцию.

Но для только этого нужно доверять партнерам и не заниматься интригами.

— Что значит — «интригами»?

— Когда на прошлой неделе Великобритания выслала десятки российских дипломатов, на следующий день министр иностранных дел Владимир Макей совершил первый с 1993 года официальный визит главы МИД Белоруссии в Великобританию. Там он провел встречу с , с членами королевской семьи и т. д. Это говорит об отсутствии какой-либо солидарности Белоруссии с внешней политикой РФ.

— А в Минске скажут, что они суверенное государство…

— Безусловно, Белоруссия вправе проводить свою внешнюю политику, но в условиях обострения отношений между Россий и Великобританией и той солидарности, которую демонстрируют европейские страны с Лондоном, совершать такого рода визит, именно в эти дни, было слишком уж вызывающе. Это неправильно. Такая политика, конечно, подрывает основу российско-белорусских отношений.

— В связи с предложением Белоруссии об общем рынке существуют как минимум три проблемы, которые требуют разрешения, — говорит гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин. — Во-первых, Россия — рыночная страна и создавать преференции для белорусской стороны очень сложно и не правильно. Преференции для белорусских товаров есть уже в том, что открыты границы, и никто не берет с них пошлин. Пожалуйста, конкурируйте свободно на российском рынке. Тем более, себестоимость на белорусские товары из-за низких зарплат ниже.

Вторая проблема — реэкспорт через Белоруссию. Оттуда к нам идут какие угодно товары — украинские, польские и т. д. На продукты питания ставятся белорусские марки и проконтролировать это сложно, так как используются коррупционные схемы.

И третья проблема — движение товаров и услуг между двумя странами должно быть взаимным. Россия и так поставляет нефть, газ и сырье с разного рода скидками, уценками и уступками. Так она еще должна идти на уступки в области импорта? Это нонсенс.

К сожалению, с российской стороны сейчас всеми этими вопросами занимаются частные корпорации. И естественно, они действуют в корпоративных интересах, а не в интересах РФ. Могут и интересы Белоруссии при этом ущемить. А в Белоруссии этим занимается государство и лично «первое лицо». Поэтому Минску сложно вести разговор с нами, поскольку у нас нет субъекта, которым мог бы обсуждать все вопросы системно. Это уже камень в наш огород.

В рамках ЕАЭС существует хотя бы Евразийская комиссия, но отдельного российско-белорусского направления там нет. В этом смысле исполком Союзного государства России и Белоруссии мог бы взять эти функции на себя.

По мнению заместителя главного редактора ИА REX, экс-сотрудника Академии управления при президенте Белоруссии Юрия Баранчика, для перезагрузки российско-белорусских отношений не хватает воли Москвы.

— Необходимо признать ряд проблем в строительстве Союзного государства России и Белоруссии. И начались они давно — еще в середине 2000-х годов, когда белорусская сторона отказалась от создания единой валюты, от формирования общих рынков и т. д.

— Сейчас Минск как раз предлагает создать общий продовольственный рынок. А до этого речь шла об электричестве и газе…

— Да, но в Европе такого нет. Там цена на газ для всех разная. А единый рынок подразумевает игру по одним для всех правилам. Одно из них заключается в том, что поставщики одной страны имеют право работать на территории другой.

Но что мы видим в Белоруссии? «Газпром» поставляет газ по одной цене, а белорусское государство продает его своим гражданам в 2−2,5 раза дороже. Кто присваивает разницу? И кто делает белорусскую продукцию неконкурентоспособной на российском рынке? Ясно, что если «Газпром» выйдет на белорусский рынок, то цена для белорусских потребителей снизится раза в два. Это выгодно и Белоруссии, и «Газпрому». Но этого нет.

Аналогичная ситуация и на других рынках. Сейчас Минск стал тормозить поставки российских молочных продуктов, поскольку они по качеству начинают быть лучше белорусских. И даже с доставкой оказываются дешевле. Есть проблема с российским сахаром, который дешевле.

— Какие политические проблемы есть между странами?

— Одна из важнейших проблем — формирование единой идеологии. Не может быть, чтобы в Союзном государстве наиболее активные его сторонники подвергались репрессиям, как это произошло с Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом. Эти известные, в том числе в России, журналисты и политологи оказались «экстремистами» и были осуждены на пять лет лишения свободы, пусть и с отсрочкой исполнения наказания. Как такое может быть?

— Сейчас, после переизбрания Путина, вероятно, что-то изменится…

— Этого многие ожидают в России. Российско-белорусские отношения должны подвергнуться кардинальному пересмотру. Либо мы строим Союзное государство, и Минск получает дотационную цену на газ, и тогда ведет себя порядочно, как союзник, либо этого нет, но тогда и цена на газ будет мировая и свободного доступа на российский рынок белорусских товаров не будет.

— Кажется, почти все в отношениях двух стран зависит от личности Лукашенко. Можно ли надеяться на изменения, раз они так и не случились за все минувшие годы?

— Мне кажется, что можно. Просто должна быть очень четкая и понятная внешнеполитическая линия, и воля России. Потому, что когда посол в Минске Александр Суриков одобряет арест пророссийских активистов — это не лезет ни в какие ворота. На мой взгляд, это предательство.

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