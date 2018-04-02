В понедельник, 2 апреля, следователи обнаружили во время осмотра сгоревшего здания торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово пучки высоковольтных электропроводов, проложенные через батутный зал.

Об этом говорится в видео, опубликованном Следственным комитетом РФ.

"Кабели высокого напряжения. В нарушение всех правил, они проложены транзитом через зал (батутного зала – ред.). Причина пожара, предположительно, - короткое замыкание", - говорится в докладе руководителя группы следователей.

По словам очевидцев, пучок с проводами свисал действительно над ванной батутного центра, заполненной легковоспламеняющимися материалами - мягким наполнителем сухого бассейна.

"По одной из версий, взрослые и дети, смотревшие мультфильм в этом кинозале, заткнули все щели от дыма и ждали, когда их спасут. Именно так рекомендуют поступать все инструкции. Но именно ожидание спасателей обернулось для них смертью", - говорится в закадровом тексте ролика.

Большинство находившихся в кинозале людей скончались от отравления продуктами горения, так как не могли выйти из зала. Их тела обнаружены перед одной из дверей, ориентированной в сторону очага пожара. При этом утверждается, что вторая дверь в зал оставалась разблокированной и через нее можно было бы спастись, но зрители ждали пожарных и не догадались эвакуироваться через другой выход.

Как сообщал svodka.net, пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове произошел в результате поджога в детском "сухом" бассейне.

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