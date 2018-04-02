|Прокурор Донской: Крысин и его адвокаты используют большое число манипуляций, направленных на одно – сорвать судебный процесс
|02.04.2018 20:20
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Первое заседание в апелляционном суде по жалобе на приговор Крысину в деле об убийстве Веремия прошло 1 марта 2018 года. Обвиняемый в суд не явился, сославшись на болезнь, при этом ни Крысин, ни его адвокаты подтверждающие медицинские документы не предоставили. В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора обеспечить принудительную явку Крысина.На второе заседание, 19 марта, Крысин пришел без адвокатов, сославшись на то, что не успел ни с кем из защитников заключить договор. Суд постановил отложить судебное заседание до 2 апреля.29 марта, за несколько дней до очередного заседания в Апелляционном суде, Крысина взяли под стражу на два месяца в рамках другого дела – о пытках на Майдане, которое рассматривает Дарницкий районный суд Киева. В итоге в суд 2 апреля обвиняемого доставили уже из Лукьяновского СИЗО, назначили Крысину госадвоката и определили дату следующего заседания – 2 мая.На данный момент Крысин, которого следствие считает одним из организаторов титушек во время протестов на Майдане, фигурирует в трех судебных процессах. В Апелляционном суде рассматривается условный приговор Крысину в деле об убийстве журналиста Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. В Дарницком суде рассматривается дело о пытках на Майдане. В Соломенском суде идут заседания по делу о вооруженном нападении титушек с участием Крысина на киевскую автозаправку "Народная" в мае 2016 года.В комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти, которые помогают ему избежать наказания.
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