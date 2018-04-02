В Апелляционный суд Киева, где рассматривается условный приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрию Крысину, в третий раз подряд не пришли адвокаты обвиняемого. Подобное поведение стороны защиты – не что иное, как попытка сорвать судебный процесс, заявил прокурор Алексей Донской. Юрий Крысин на заседании в Апелляционном суде, куда его привезли из СИЗО. Под арест на два месяца Крысина взяли в рамках другого дела, о пытках на Майдане, которое рассматривает Дарницкий суд Киева Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Об этом заявил начальник отдела департамента спецрасследований ГПУ прокурор Алексей Донской, представляющий в деле Крысина сторону обвинения, передает корреспондент "ГОРДОН".Прокурор отметил, что на 2 апреля 2018 года, Апелляционный суд Киева. Третье заседание подряд, где должен быть рассмотрен условный приговор Крысину в деле об убийстве журналиста Веремия. Из-за неявки адвокатов обвиняемого заседание перенесли на 2 мая. Фото: Наталия Двали / Gordonua.com Первое заседание в апелляционном суде по жалобе на приговор Крысину в деле об убийстве Веремия прошло 1 марта 2018 года. Обвиняемый в суд не явился, сославшись на болезнь, при этом ни Крысин, ни его адвокаты подтверждающие медицинские документы не предоставили. В итоге суд удовлетворил ходатайство прокурора обеспечить принудительную явку Крысина.На второе заседание, 19 марта, Крысин пришел без адвокатов, сославшись на то, что не успел ни с кем из защитников заключить договор. Суд постановил отложить судебное заседание до 2 апреля.29 марта, за несколько дней до очередного заседания в Апелляционном суде, Крысина взяли под стражу на два месяца в рамках другого дела – о пытках на Майдане, которое рассматривает Дарницкий районный суд Киева. В итоге в суд 2 апреля обвиняемого доставили уже из Лукьяновского СИЗО, назначили Крысину госадвоката и определили дату следующего заседания – 2 мая.На данный момент Крысин, которого следствие считает одним из организаторов титушек во время протестов на Майдане, фигурирует в трех судебных процессах. В Апелляционном суде рассматривается условный приговор Крысину в деле об убийстве журналиста Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года. В Дарницком суде рассматривается дело о пытках на Майдане. В Соломенском суде идут заседания по делу о вооруженном нападении титушек с участием Крысина на киевскую автозаправку "Народная" в мае 2016 года.В комментарии "ГОРДОН" прокурор Алексей Донской, представляющий в суде сторону обвинения, сказал, что у Крысина есть покровители во власти, которые помогают ему избежать наказания. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки крысина суд что крысину суде Теги: политика