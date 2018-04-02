С начала текущих суток боевики 10 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, потерь между украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"Установленный 30 марта режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался в полной мере. С начала суток зафиксировано 10 обстрелов украинских опорных пунктов. Вследствие вражеского огня ни один наш воин не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на донецком направлении с 82 мм минометов враг вел огонь по нашим позициям в Песках. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка, а из крупнокалиберных пулеметов - защитники Водяного. Кроме этого, близко Авдеевки оккупанты применили по нашим укреплениям гранатометы, а неподалеку Водяного и Талаковки - стрелковое оружие.

На луганском направлении от начала суток сохраняется тишина.

Как сообщал за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований: один населенного пункта и два укреплений ВСУ. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.

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