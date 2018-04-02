23-летний киевлянин с помощью фишинга взламывал страницы соцсетей и требовал за доступ деньги, передает со ссылкой на .

"Кроме персональных страниц, он также ориентировался на профиле Интернет-магазинов в социальной сети Instagram. Используя фейковый страницы и электронные письма, якобы от администрации Instagram, преступник получал доступ к указанным страниц. После чего отправлял пострадавшим Email-сообщения, в которых предлагал за 10 тыс. гривен разблокировки страницы", - сообщает пресс-служба .

В доме хакера обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с различными сим-картами. Их преступник использовал для регистрации фейковый доменных имен. Также изъяли блокнот с черновыми записями, где преступник записывал все операции по движению средств.

Продолжается досудебное расследование за распространение вредоносного ПО и обман.

В Черниговской области задержали группу преступников, которые взламывали банкоматы. Злоумышленники оперировали уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать им вообще шестизначную сумму.

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