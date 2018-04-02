В США сильнейший порыв ветра снес с дороги стоящий грузовик. Кадры запечатлели очевидцы.

Зрелище может повергнуть в шок, если представить, сколько весит громадный грузовик. Дорожный затор, случившийся на одной из дорог в Неваде, заставил ненадолго заскучать водителей. Внезапно начался сильный порывистый ветер, и водитель одной из машин стал невольным свидетелем уникального зрелища. В какой-то момент ветер попросту сносит фуру с дороги, информирует svodka.net.

Последствия инцидента пока остаются неизвестными.

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