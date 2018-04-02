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В Черногории взорвали автомобиль журналиста, расследующего дела о коррупции и организованной преступности
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02.04.2018 20:29
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1 апреля в черногорском городе Биело-Поле неизвестные взорвали
автомобиль журналиста Сеада Садиковича. Самого его в машине не
было. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пока
неизвестно, был ли лично Садикович целью злоумышленников Фото:
Seada Sead Sadiković По данным издания, машина известного в стране
своими расследованиями о коррупции и организованной преступности
журналиста взорвалась 1 апреля только через час после встречи
ведущих чиновников и руководителей судебных органов, которые
пообещали вести войну с организованной преступностью.Пока
неизвестно, был ли лично Садикович целью
злоумышленников.Журналиста, который работает на местном телеканале
Vijesti, допросила полиция. Черногорская ассоциация
журналистов ранее предупреждала, что Садикович получал угрозы из-за
своей профессиональной деятельности, и призывала власти
расследовать дело. Этот взрыв в Черногории в этом году стал уже
седьмым. Как пишет издание, в стране идет "война" между двумя
криминальными группами, которые занимаются контрабандой
наркотиков. 25 февраля в собственном доме в словацком
поселке Велька Мача, были найдены убитыми 27-летний автор
журналистских расследований Ян Куцяк и его подруга Мартина
Кушнирова. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала
журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен
своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его
материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным
журналиста, имели связи с правящей в Словакии
Социал-демократической партией и организованными преступными
группировками.
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