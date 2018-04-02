1 апреля в черногорском городе Биело-Поле неизвестные взорвали автомобиль журналиста Сеада Садиковича. Самого его в машине не было. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пока неизвестно, был ли лично Садикович целью злоумышленников Фото: Seada Sead Sadiković По данным издания, машина известного в стране своими расследованиями о коррупции и организованной преступности журналиста взорвалась 1 апреля только через час после встречи ведущих чиновников и руководителей судебных органов, которые пообещали вести войну с организованной преступностью.Пока неизвестно, был ли лично Садикович целью злоумышленников.Журналиста, который работает на местном телеканале Vijesti, допросила полиция. Черногорская ассоциация журналистов ранее предупреждала, что Садикович получал угрозы из-за своей профессиональной деятельности, и призывала власти расследовать дело. Этот взрыв в Черногории в этом году стал уже седьмым. Как пишет издание, в стране идет "война" между двумя криминальными группами, которые занимаются контрабандой наркотиков. 25 февраля в собственном доме в словацком поселке Велька Мача, были найдены убитыми 27-летний автор журналистских расследований Ян Куцяк и его подруга Мартина Кушнирова. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: пуля попала журналисту в грудь, его девушке – в голову.Куцяк был известен своими расследованиями налоговых махинаций. Персонажами его материалов выступали известные бизнесмены, которые, по данным журналиста, имели связи с правящей в Словакии Социал-демократической партией и организованными преступными группировками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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