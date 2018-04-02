Сегодня во Львове на выставке археологи представили интересные находки с древнеславянского городища Плиснеск. Ученые продемонстрировали писанки, которым около тысячи лет, передает со ссылкой на "Гал-инфо".

Как рассказал заместитель директора Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" Андрей Филипчук во время пресс-конференции, Плиснеск был одним из крупнейших центров Великой Хорватии, площадь которого в конце Х века достигала около 450 га. Это почти в 45 раз больше тогдашнего Киева.

Он отметил, что со середины VII века здесь действовало святилище - языческий культовый центр, где местное население практиковало ритуалы с человеческими жертвоприношениями.

Как рассказал археолог, сотрудник Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск" Виталий Ляско, с распространением христианства язычество не исчезает, зато появляется явление религиозного синкретизма, то есть двоеверие. Тогда церковь пыталась адаптировать языческие обычаи христианским канонам.

"Маркером такой двойной веры были и писанки с Плиснеского городища. Кроме современной, известной нам обрядовой функции, в княжескую эпоху писанки служили языческими оберегами. Имея шарики внутри, они выполняли и роль погремушек. Предполагают, что они должны были отпугивания злых духов и охранять жилье", - рассказал Виталий Ляско.

По его словам, христианство утвердилось в нашей стране только в XII в. С конца Х в. длился процесс христианизации, который завершился созданием в Галиче епископата и строительством большого княжеского собора.

"Поэтому царило двоеверие. Люди исповедовали как язычество, так и христианство. Об этом двоеверии иерархам Руси было известно. Первые признаки двоеверия вспоминает даже Феодосий Печерский. Поэтому мы не можем утверждать, что писанки - это христианские образы, по крайней мере в XI-XIII вв.", - сказал Виталий Ляско.

Писанки, которые продемонстрировали археологи, были найдены в захоронениях курганного могильника варяжской дружины.

"В том же курганном могильнике были найдены и первые кресты. В частности, в парном погребении женщины и мужчины. Очевидно, что они происходили из среды варяжской дружины и имели эти христианские символы. Неизвестно были ли это первые христиане, или эти кресты у них были, как украшения", - отметил Виталий Ляско.

Он отметил, что писанки были полифункциональные.

"Есть определенная языческая атрибутика. Культ яйца связан с вероучением о жизни, который на территории Украины фиксируется еще с эпохи бронзы. Сейчас исследователи считают, что писанки, кроме обрядового действия, могли выполнять роль языческих оберегов, быть защитой от злых духов. Все писанки тех пор имеют погремушки внутри, предполагается, что они могли быть и детскими игрушками", - сказал археолог.

По словам Виталия Ляско, писанки были привезены в Плиснеска.

Справка: Плиснеск археологический комплекс - это совокупность разновременных памятников, прежде только средневековой эпохи, которые сейчас находятся на территории и в окрестностях села Подгорцы во Львовской области.

В его состав входят древнеславянский культовый центр конца VІІ-Х вв., славянское городище IX-Х вв., летописный город XII-XIII вв., упомянутый в "Слове о полку Игореве", курганный могильник ХІ - нач. XII в., где похоронены варяжские дружинники и Подгорецкий ( "издавна именуемый Плиснеск") монастырь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира