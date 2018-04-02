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"Газпром" зарезервировал $4,74 млрд для выплаты штрафа по транзитному контракту с "Нафтогазом"
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02.04.2018 20:37
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В отчетности российского газового монополиста "Газпром" указан
расход в сумме, соответствующей решению Стокгольмского трибунала по
контракту на транзит газа через Украину. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке После решения арбитров прибыль
"Газпрома" резко сократилась Фото: EPA В балансе "Газпрома" по
статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров"
признан расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд по курсу на конец
2017 года). Как отмечает агентство, эта сумма почти соответствует
решению Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом", которым с
российского монополиста должно быть взыскано $4,63 млрд.Сумма долга
украинской стороны, признанная арбитрами, – $2,018 млрд –
не могла быть учтена в этом разделе отчетности, поскольку указана в
статьях о выручке и дебиторской задолженности компании.Таким
образом, решение Стокгольмского арбитража повлияло на сокращение
чистой прибыли "Газпрома" до 100 млрд руб. ($1,75 млрд) за 2017
год, пишет "Интерфакс". В 2016 году прибыль головной компании
составила 411 млрд руб. (по нынешнему курсу – $7,18
млрд). 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск
"Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава
правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром"
инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом
України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.27
марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с
"Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит
газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа
Свеа ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного
решения по арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз
України" по делу о транзите газа.
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