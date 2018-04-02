В отчетности российского газового монополиста "Газпром" указан расход в сумме, соответствующей решению Стокгольмского трибунала по контракту на транзит газа через Украину. Этот материал можно прочитать и на украинском языке После решения арбитров прибыль "Газпрома" резко сократилась Фото: EPA В балансе "Газпрома" по статье "штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров" признан расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд по курсу на конец 2017 года). Как отмечает агентство, эта сумма почти соответствует решению Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом", которым с российского монополиста должно быть взыскано $4,63 млрд.Сумма долга украинской стороны, признанная арбитрами, – $2,018 млрд – не могла быть учтена в этом разделе отчетности, поскольку указана в статьях о выручке и дебиторской задолженности компании.Таким образом, решение Стокгольмского арбитража повлияло на сокращение чистой прибыли "Газпрома" до 100 млрд руб. ($1,75 млрд) за 2017 год, пишет "Интерфакс". В 2016 году прибыль головной компании составила 411 млрд руб. (по нынешнему курсу – $7,18 млрд). 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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