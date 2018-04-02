|Непогода в Польше: более четырех тысяч домов осталось без света
|02.04.2018 20:38
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В Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четырех тысяч жилых домов. Об этом сообщает со ссылкой на Tokfm.pl.
"С воскресенья спасатели 180 раз выезжали ликвидировать последствия сильного ветра и дождя. Без света остается более четырех тысяч жилых домов", - сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Польши Павел Фронтчак.
По его словам, спасатели чаще
только вынуждены были выезжать для ликвидации последствий непогоды
в Нижнесилезском воеводстве (юго-запад РП) и Великопольском
воеводстве на западе страны.
Как сообщал из-за порывов ветра на территории Украины без электроснабжения осталось 192 населенных пункта.
За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1132 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.
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