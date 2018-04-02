В Польше сильный ветер и дождь вызвали обрывы линий электропередач, в результате чего без света по всей стране остались более четырех тысяч жилых домов. Об этом сообщает со ссылкой на Tokfm.pl.

"С воскресенья спасатели 180 раз выезжали ликвидировать последствия сильного ветра и дождя. Без света остается более четырех тысяч жилых домов", - сообщил пресс-секретарь Пожарной службы Польши Павел Фронтчак.

По его словам, спасатели чаще только вынуждены были выезжать для ликвидации последствий непогоды в Нижнесилезском воеводстве (юго-запад РП) и Великопольском воеводстве на западе страны.



Больше только зданий без света остается на территории Подляского воеводства на востоке страны.

Как сообщал из-за порывов ветра на территории Украины без электроснабжения осталось 192 населенных пункта.

За последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1132 выезда на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.

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