В Одессе больница сутки работала в аварийном режиме из-за вора, передает со ссылкой на .

Советник председателя облуправления Нацполиции Руслан Форостяк сообщил, что в субботу в одном из корпусов Киевской городской клинической больницы №1 на ул. Мясоедовской пропало электричество.

"Персонал сутки работал в авральном режиме, часть пациентов перевели в другой корпус, операции продолжали делать "руками", как за царя Гороха", - рассказывает Форостяк.

Медики подключали электричество с помощью удлинителей из корпуса, где свет был. В воскресенье его и там выключили.

Заместитель главврача по техническому оснащению поднялся на крышу здания и обнаружил там человека, который срезал кабель. Вор попытался убежать, но врач погнался за ним и задержал на ул. Болгарской.

Злоумышленника передали полиции, которая доставила его в Хмельницкий отдел полиции.

"Дело на личном контроле начальника ГУ ЧП в Одесской области", - подытожил Форостяк.

В селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области в одном из домов работники "скорой" обнаружили тело 53-летней жинккы. Ее зарезали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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