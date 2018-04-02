На автосалоне в Нью-Йорке объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Впервые в истории премии первое место досталось модели Volvo — кроссоверу XC60.

В январе этого года Volvo XC60 был назван лучшим вседорожником США, а компактный кроссовер XC40 стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года», тоже впервые в истории премии, информирует svodka.net.

Модель XC60 боролась за звание лучшей машины в мире с Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Британский вседорожник получил другую награду — за лучший дизайн.

Победу в категориях «Представительский автомобиль», «Спорткар», «Городской автомобиль» и «Зеленый» автомобиль» завоевали Audi A8, BMW M5, Volkswagen Polo и Nissan Leaf соответственно.

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В 2017 году «Всемирным автомобилем года» назвали Jaguar F-Pace, а в 2016-м — Mazda MX-5.

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