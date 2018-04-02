В Киеве продолжается флешмоб: #проверьпожарныйвыход. На этот раз проблемы с противопожарной безопасностью заметили в одной из киевских больниц. Об этом в Facebook сообщил Владислав Бовсуновский, передает .

"Для интереса зашел в стационар и проверил входы/выходы, включая аварийные. Все заперто. Пошел разбираться: оказалось, закрывает старшая медсестра чтобы дети не выходили. На мой вопрос о том, что будет в случае пожара, она лишь развела руками. Кстати, поиск этой загадочной женщины с ключами занял минут 20", - написал мужчина, после посещения одной из киевских больниц.

Как сообщал , после пожара в ТЦ “Зимняя вишня” в российском Кемерово украинцы в социальных сетях запустили флешмоб: #проверьпожарныйвыход.

Напомним, 25 марта в России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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