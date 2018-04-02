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"Нафтогаз" обратился в "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в их офисе
02.04.2018 20:46
В "Нафтогазі" заявили, что хотят сохранить деньги и газ, отказавшись от отопления в связи с потеплением. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Нафтогаз" решил закончить отопительный сезон Фото: EPA "Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ", – заявили в компании.В "Нафтогазі" отметили, что желающим продолжить отопительный сезон нужно обратиться к ним, чтобы заключить дополнительные соглашения на поставку энергоносителей.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1706342849445493
29 марта синоптик Наталья Диденко сообщила, что 1 апреля в Киеве ожидается потепление до +17°, а 2–3 апреля в Украине снова похолодает.По данным Гидрометцентра, с начала апреля в Киеве устанавливается плюсовая температура.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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