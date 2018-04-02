В "Нафтогазі" заявили, что хотят сохранить деньги и газ,
отказавшись от отопления в связи с потеплением. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке "Нафтогаз" решил закончить
отопительный сезон Фото: EPA "Мы попросили "Киевэнерго" отключить
отопление в нашем офисе. Выражаем так полное доверие Гидрометцентру
и сохраняем спокойствие, деньги и газ", – заявили в компании.В
"Нафтогазі" отметили, что желающим продолжить отопительный сезон
нужно обратиться к ним, чтобы заключить дополнительные соглашения
на поставку энергоносителей.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/posts/1706342849445493
29 марта синоптик Наталья Диденко сообщила, что 1 апреля
в Киеве ожидается потепление до +17°, а 2–3 апреля в Украине снова
похолодает.По данным Гидрометцентра, с начала апреля в Киеве
устанавливается плюсовая температура.
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