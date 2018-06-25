Кроме переговоров по линии Волкер-Сурков, действует еще один канал коммуникации более высокого уровня, с которым Кремль всегда готов сотрудничать.

Об этом в своем блоге на сайте «Корреспондент» написал политический обозреватель Денис Гаевский.

По мнению эксперта, переговорный формат США–РФ на уровне Курта Волкера и Владислава Суркова, в сущности, никакого результата не демонстрирует.

«По итогам прошлогодних встреч стороны не сумели выработать алгоритмы прекращения огня на Донбассе и введения в регион миротворческой миссии. Более того, с недавних пор, в связи с избирательным процессом в России и ужесточением антироссийских санкций со стороны США, Вашингтон и Москва приостановили переговорный процесс по Донбассу», — констатирует политический обозреватель.

Но, кроме переговоров по линии Волкер-Сурков, действует еще один канал коммуникации более высокого уровня, обратил внимание Гаевский.

«Вне зависимости от канала переговоров США-РФ, на постоянной основе действует канал коммуникации Кремль-Банковая, который находится под контролем Виктора Медведчука, главы организации «Украинский выбор» и спецпредставителя Украины по вопросам гуманитарного характера в минской Трехсторонней контактной группе», — напомнил обозреватель.

Ранее, уточнил Гаевский, президент Украины на пресс-конференции назвал Медведчука самым эффективным переговорщиком, поскольку у лидера «Украинского выбора» есть прямой контакт на высшем уровне с президентом России.

«Влияние Медведчука объясняется не только налаженными личными связями, но и тем, что он при любой власти является самостоятельной политической фигурой. Кремль не раз давал понять, что готов вести предметные переговоры исключительно с Медведчуком, так как считает его договороспособным, в отличие от прочих украинских политиков», — резюмировал Денис Гаевский.

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