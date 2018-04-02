Ученые считают, что авокадо может стать оружием в борьбе против старения и некоторых заболеваний, передает Newsyou.info .

Масло из плодов авокадо оказалось эффективным в борьбе со свободными радикалами - молекулами, которые, по мнению ученых, играют ключевую роль в старении и возникновении болезней сердца и рака.

Свободные радикалы являются естественными отходами обмена веществ, но их количество резко возрастает из-за таких факторов, как загрязнение окружающей среды, табачный дым и т.д.

Они наносят убыток организму, вызывая цепную реакцию, которая разрушают клеточные мембраны, белки и даже ДНК.

Это явление является одним из основных факторов старения и как полагают, играет важную роль в повреждение артерий и возникновении рака.

Исследователи из университета де-Сан-Николя-де-Идальго в Мексике обнаружили, что антиоксиданты из масла авокадо способны помешать свободным радикалам и оградить клетки от их вмешательства.

Масло авокадо, по мнению исследователей, близкие по составу к оливковому маслу, потребление которого связано с необычно низким уровнем хронических заболеваний в странах Средиземноморья.

Предыдущее исследование, проведенное в Мексике, показало, что авокадо снижает уровни холестерина в крови и некоторых жиров, связанных с диабетом.

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