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Адвокаты обжалуют запрет Саакашвили въезда в Украину на три года
02.04.2018 20:53

Адвокаты бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили подали в суд "о признании противоправным и отмене постановления" о запрете въезда Саакашвили в Украину на три года. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу "Движения новых сил".

"Считаем, что постановление принято с нарушениями Инструкции о принятии решений о запрете въезда иностранцам или лицам без гражданства, и нарушает права, гарантированные Европейской конвенцией по правам человека", - отметил в иске адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Напомним, ранее главный Суд обязал Государственную миграционную службу предоставить для ознакомления материалы дела о получении и утрате гражданства Украины экс-председателем Одесской ОГА Саакашвили.

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