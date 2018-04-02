Россия в ответ на санкции в связи с отравлением российского разведчика Сергея Скрипаля может только безуспешно шантажировать Запад ядерной войной, считает чеченский политик в изгнании Ахмед Закаев. Закаев: На шантаж Путина западные лидеры уже не поддадутся Фото: ЕРА "Никаких даже приблизительно равно ощутимых ответных акций со стороны России быть не может. Единственное, что остается Путину, это размахивать ядерной дубинкой, шантажируя мир третьей мировой или ядерной войной. На этот шантаж западные лидеры уже не поддадутся, ввиду того, что награбленное Путиным и его окружением находится на Западе, и это награбленное, – доказательство того, что эти люди не готовы на суицид", – подчеркнул он.По мнению политика, жесткие санкции и конфискацию активов окружения Путина на Западе пока не применили, потому что "любая дубинка имеет эффект, пока ее не начали применять"."Не пускают пока самое последнее оружие в ход, пока полностью не исчерпают ресурс возможного давления на противника", – рассказал Закаев.Он добавил, что длительность противостояния зависит от ситуации внутри России."У самого Путина ресурс слишком ограничен, чтобы это растягивалось десятилетиями, как это было с Советским Союзом. Я думаю, что это будет короткая дистанция", – подытожил оппозиционер.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще около 30 стран. Ряд стран вызвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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