Нардепа Евгения Бакулина объявили в розыск Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018 Национальная полиция Украина объявила в розыск народного депутата из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура расследует уголовное производство. Евгений Бакулин. Фото: investgazeta.net Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе " Разыскиваемые лица ". Датой исчезновения Бакулина указано 19 марта 2018. 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Бакулина к уголовной ответственности , его задержание и арест, таким образом удовлетворив соответствующее представление Генеральной прокуратуры. Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляла, что Бакулин «уже около трех лет» находится в России. Согласно данным на сайте парламента, депутат раз проходил электронную регистрацию в Верховной Раде 5 июля 2016. Нардепу инкриминируют совершение в составе преступной организации Виктора Януковича уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, а именно: незаконного завладения путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением чужим имуществом в отдельно крупных размерах - денежными средствами ОАО "ГАК" Черноморнефтегаз "в сумме более 3200000000 грн при осуществлении закупок самоподъемных буровых установок" Петр Годованец " Кроме того, он подозревается в незаконном завладении чужим имуществом в отдельно крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК" Нафтогаз Украины "в сумме почти 450 млн грн при осуществлении закупок нефтепродуктов в ООО" ГазУкраина-2020 ". Бакулин возглавлял" Нафтогаз Украины " с марта 2010 года по март 2014 года. в марта 2014 был задержан по подозрению в хищении средств в отдельно крупных размерах. Впоследствии Печерский суд Киева отпустил Бакулина под залог в сумме 10 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки бакулина ст марта ст ч особо Теги: политика