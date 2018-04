Методы Кремля в Украине, значимые и для Запада, — The Times Взломанная переписка Кремля о том, как вести кампанию дезинформации на Украине, «поражает бесстыдным и аморальным цинизмом», пишет издание. В письмах из аккаунтов, связанных с замом Суркова Иналом Ардзинбой, обсуждаются цены на все — от насаждения новых исторических и философских идей до транспортировки «спортсменов» на митинги и взяток местным СМИ и полиции. Упоминается стратегия «Троя», нацеленная на Запорожье; особое внимание уделяется Харькову. Утечка документов показывает, что Кремль готов оплачивать хакерские атаки, пропаганду и постановочные митинги, сообщает The Times. Электронные письма, которые отправляли связанные с Москвой лица, дают представление о грязной кампании на Украине, информирует svodka.net. Парламентарий от Консервативной партии Великобритании Боб Сили, анализировавший документы, сказал изданию: «Существуют исчерпывающие свидетельства того, что инструменты и приемы российского скрытого конфликта используются против Великобритании, США и ЕС. В свете отравления Скрипалей как никогда важно, чтобы мы понимали, в чем состоят эти методы». Размах этой тактики раскрыт в третьей серии так называемых «сурковских утечек». В двух предыдущих, опубликованных Украинским киберальянсом, содержались, как утверждается, письма, отправленные с аккаунта, связанного с Владиславом Сурковым. В последней партии содержатся электронные письма из аккаунтов, связанных с первым заместителем Суркова Иналом Ардзинбой. Читайте: МИДу и Кремлю пора нащупывать педаль тормоза, - Владислав Иноземцев В одной из партий писем от октября 2014 года содержатся предложения по финансированию киберопераций, а также более широкий план по «троллингу противников», «демотивации врагов» в соцсетях и сбору персональных данных отдельных лиц в Харькове, втором по величине городе Украины, сообщает The Times. «Согласно Сили, утечки, судя по всему, раскрывают планы по насаждению новых исторических и философских идей», — говорится в статье. Мероприятия и книги призваны проводить мысль, что для части Украины характерно российское наследие. Среди других предложений — организация антиукраинских и пророссийских митингов. Они подразумевали транспортировку «спортсменов», обученных боевым искусствам, выплаты местным СМИ для освещения протестов и взятки полиции, чтобы та закрыла на это глаза. Читайте: Излюбленное оружие Кремля, - The Times «Месяц протестов в Харькове был оценен в 19,2 тыс. долларов. Речь шла о 100 участниках, трех организаторах и двух юристах, — пишет издание. — Проводились ли митинги, неясно, хотя другие устроенные Кремлем протесты, как показало исследование, состоялись. Согласно утечкам, усилия по избранию 30 бывших коммунистических деятелей в местное правительство были предприняты в июне 2015 года за 120,46 тыс. долларов». Боб Сили и Аля Шандра, главный редактор англоязычного украинского новостного сайта, заявляют, что просочившаяся информация «с высокой вероятностью подлинная». Они планируют опубликовать доклад в рамках Королевского Объединенного института оборонных исследований, передают журналисты. «Шпионы были готовы, лидеры восстания названы. Когда Алексей Муратов послал свой план кремлевскому чиновнику в ноябре 2014 года, цели были ясны», — пишет в другой статье корреспондент The Times Том Парфитт. Во взломанном командой украинских хакеров документе изложена «Троя» — стратегия по подготовке жителей Запорожской области на Восточной Украине к пророссийскому захвату или, как это называлось, «освобождению от нацистcко-фашистcких оккупантов», говорится в статье. Это предложение сопрягалось с более широкой стратегией дестабилизации Украины, что раскрывается в новом докладе, с которым ознакомилась The Times. Доклад основан на утечке писем из круга Владислава Суркова, влиятельного кремлевского помощника, которого некоторые называют путинским Распутиным. Муратов, экс-депутат от Курской области и прежний член «Единой России», в 2014 году был назначен представителем сепаратисткой ДНР в России. В рамках стратегии «Троя» он предлагал потратить 181 тыс. долларов на восстание в более западных областях Украины. Письмо, предположительно, было адресовано Иналу Ардзинбе, заместителю Суркова. Это был план по манипуляции общественным мнением перед восстанием в Запорожье, говорится в статье. Согласно проекту, для организации выступлений должна была использоваться «существующая шпионская сеть». Планировалось установить контакт с сочувствующими лицами из местной полиции и СБУ. Кульминацией «Трои» должны были стать неопределенные «силовые меры» повстанцев против таких прокиевских группировок, как «Правый сектор»* и «Самооборона»*, пишет автор статьи. «План Муратова, бесспорно, не был приведен в действие, и невозможно установить, считался ли он в Москве серьезным предложением», — отмечает Парфитт. «Дезинформация» — слово и понятие, изобретенные в Советском Союзе», — пишет The Times в редакционном комментарии. — Неудивительно, что Владимир Путин (…), чье мировоззрение сформировалось его периодом службы в разведке, тоже считает дезинформацию мощным оружием, имеющимся в арсенале России». «Свод несанкционированно разглашенных электронных писем Кремля о том, как вести кампанию дезинформации на Украине, поражает своим бесстыдным и аморальным цинизмом. В них установлены даже цены — сколько нужно заплатить России, чтобы подкупить общественное мнение на Украине и коррумпировать продажных официальных лиц этой страны», — сообщают авторы статьи. «То, что должно было сработать на Украине, было опробовано и во многих странах Западной Европы, причем со значительным успехом», — утверждает издание, называя современных кремлевских пропагандистов «молодыми, умными, проворными и искушенными». Однако, продолжает The Times, «в конце концов лжецы попадают в ловушку собственной лжи. И попытки Москвы сеять замешательство, к которым она прибегает в качестве инстинктивной реакции на любую сложную ситуацию, восстановили против нее внешний мир». «Дезинформация — самый быстрый способ лишиться уважения, доверия и политического влияния», — заключает издание.



