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Розкішна Катя Бужинська з"явилась на обкладинці болгарського глянцю (ФОТО)
02.04.2018 20:58
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Відома українська співачка Катерина Бужинська днями постала у неймовірному образі заради зйомок для обкладинки болгарського популярного глянцю "ГОСТ".

Співачка стала "обличчям" колекції відомого бренду прикрас преміум-сегменту і обкладинка з Бужинською вже стала обговорюваною у мережі, адже поруч з Катею є третя рука як своєрідний символ Божої благодаті.

Ідея була втілена американським фотографом болгарського походження Любо Сергєєвим. Макіяж та зачіска зірки - робота українців Олени Дронговської і Ольги Слюсар. 0543_7.jpeg (68.2 Kb)
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