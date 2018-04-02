|Розкішна Катя Бужинська з"явилась на обкладинці болгарського глянцю (ФОТО)
|02.04.2018 20:58
|
Відома українська співачка Катерина Бужинська днями постала у неймовірному образі заради зйомок для обкладинки болгарського популярного глянцю "ГОСТ".
Співачка стала "обличчям" колекції відомого бренду прикрас преміум-сегменту і обкладинка з Бужинською вже стала обговорюваною у мережі, адже поруч з Катею є третя рука як своєрідний символ Божої благодаті.
Ідея була втілена американським фотографом болгарського походження Любо Сергєєвим. Макіяж та зачіска зірки - робота українців Олени Дронговської і Ольги Слюсар.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями