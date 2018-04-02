Компания "Региональные электрические сети" начала отключение государственных шахт Луганской области от электричества, сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Шахтеров подняли на поверхность после вмешательства властей Фото: Михайло Волинець / Facebook "Ситуация критическая, не работают даже подъемные машины в шахтных стволах. При этом, например, на шахте "Горная" под землей, на глубине более 1000 метров, остаются 240 горняков. Электроэнергия подается по запасному кабелю только для обеспечения проветривания и откачки воды", – отметил Волынец. https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194792201130031 По его словам, такие действия нарушают правила безопасности охраны труда и могут привести к "непредсказуемым последствиям"."Сейчас мне стало известно, что на шахте включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам", – добавил Волынец.Позже он написал, что благодаря народному депутату от Оппозиционного блока Юлию Йоффе, который обратился к профильному министру Игорю Насалику и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, на 80 минут было подано электричество в шахты, и люди подняты на поверхность. https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194823067793611 "Сегодня также было отключение электроэнергии шахт ОАО "Лисичанскуголь", "Селидовуголь", а на государственном предприятии "Мирноградуголь" исключили целый ряд важных объектов, обеспечивающих работу целого комплекса. Например котельную. Они что, должны мыться холодной водой? Где предел цинизма власти?" – добавил Волынец. https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194854861123765 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки волынец поверхность https//wwwfacebookcom/mykhailovolynets/posts/ сегодня что Теги: происшествия