|Волынец сообщил, что из-за обесточивания шахт в Луганской области под землей были заблокированы около 240 горняков
|02.04.2018 21:02
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https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194792201130031
По его словам, такие действия нарушают правила безопасности охраны труда и могут привести к "непредсказуемым последствиям"."Сейчас мне стало известно, что на шахте включен план ликвидации аварии, то есть шахтеры будут выходить на поверхность по запасному выходу в южном шахтном стволе по лестницам", – добавил Волынец.Позже он написал, что благодаря народному депутату от Оппозиционного блока Юлию Йоффе, который обратился к профильному министру Игорю Насалику и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, на 80 минут было подано электричество в шахты, и люди подняты на поверхность.
https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194823067793611
"Сегодня также было отключение электроэнергии шахт ОАО "Лисичанскуголь", "Селидовуголь", а на государственном предприятии "Мирноградуголь" исключили целый ряд важных объектов, обеспечивающих работу целого комплекса. Например котельную. Они что, должны мыться холодной водой? Где предел цинизма власти?" – добавил Волынец.
https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/194854861123765
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