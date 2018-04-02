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В Тернопольской области перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся - ВИДЕО
02.04.2018 21:03
В Тернопольской области перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся - ВИДЕО
На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и перебрасывается
В Кременце Тернопольский области перевернулся и загорелся молоковоз, водитель которого на повороте не справился с управлением.
В Тернопольской области перевернулся и загорелся молоковоз: водитель чудом спасся - ВИДЕО Фото: скріншот з відео

Видео аварии с камеры наблюдения разместил 2 апреля в Facebookпользователь Святослав Журовський.

На видео видно, как на повороте машина попадает в яму и опрокидывается. На дорогу разлилось молоко. Далее машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась. Водитель выкатился из кабины.

По словам начальника ГУНП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением и транспорт перевернулся.

По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель обратился за помощью в больницу. У него ожоги рук и лица.

В полиции отмечают , что причину аварии установит экспертиза.

Событие внесено в Единый список досудебных расследований по статье 286 часть 1 УК.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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