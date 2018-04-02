У США и Великобритании есть возможность подорвать основы антизападной пропаганды в России.

В этом смысле заявление Лондона о том, что он не борется с российским народом, а «с клептократами, ограбившими Россию» — очень правильное, — сказал в интервью «Обозревателю» российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

«Я все время подсказываю Западу, и мне кажется, он начинает понимать: у него есть прекрасная возможность повернуть ситуацию», — заявил он, информирует svodka.net.

В этом контексте Пионтковский напомнил об информации, обнародованной Институтой экономических исследований США (National Bureau of Economic Research), согласно с которой общий объем средств людей из окружения Путина, хранящихся в США, составляет порядка триллиона долларов.

Таким образом, «у Соединенных Штатов есть прекрасная возможность объявить это деньгами, добытыми преступным путем», — убежден политик.

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В этом контексте он заметил: «Есть законодательства обеих стран, не надо ничего придумывать, не надо вводить новые санкции, а просто использовать их. Эти средства должны быть заморожены, конфискованы».

В то же время Пионтковский подчеркнул: важно, чтобы США и Великобритания сделали политическое заявление «о том, что это деньги русского народа». «Дескать, мы понимаем, что они должны быть возвращены, но, конечно, мы не можем их возвратить тем же преступникам, которые стоят во главе этого государства. При этом российское правительство, которое проведет люстрацию всех элит, причастных к этим преступлениям, получит в распоряжение русского народа эти громадные средства», — пояснил оппозиционер.

По его оценкам, «такой шаг западных правительств, резонирующий с чаяниями 90% российского населения, был бы очень позитивен. Мне кажется, он подорвал бы сами основы антизападной пропаганды, раздуваемой теми же преступниками».

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