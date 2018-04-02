|Взрыв прогремел в центре Еревана, есть пострадавшие
|02.04.2018 21:07
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В центре Еревана, в ресторане на Северном проспекте, произошел взрыв. По меньшей мере девять человек пострадали, передает со ссылкой на МЧС Армении.
“В 20.44 по местному времени поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие”, — говорится в сообщении.
По информации спасателей, в одном из ресторанов взорвался баллон с газом.
“Среди пострадавших также есть иностранцы”, — уточнили в ведомстве.
В МЧС отметили, что на месте взрыва работают четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования.
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