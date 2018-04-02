В центре Еревана, в ресторане на Северном проспекте, произошел взрыв. По меньшей мере девять человек пострадали, передает со ссылкой на МЧС Армении.

“В 20.44 по местному времени поступил сигнал о том, что на Северном проспекте в Ереване произошел взрыв, есть пострадавшие”, — говорится в сообщении.

По информации спасателей, в одном из ресторанов взорвался баллон с газом.

“Среди пострадавших также есть иностранцы”, — уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что на месте взрыва работают четыре расчета спасателей, опергруппы и группы быстрого реагирования.

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