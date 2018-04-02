1 апреля в Киевской школе экономики бывшие участники АТО презентовали свои бизнес-идеи. Из 160 заявок от ветеранов организаторы отобрали 30. Победители бесплатно пройдут курс для предпринимателей в школе экономики, где год обучения стоит $ 10 тыс.

Бойцы АТО - активный слой общества, который готов менять будущее и не считает, что страна им что-то должна, сказал консультант курса, бизнес-тренер Константин Савченко,передает со ссылкой на .

"Надо поддержать людей, которые после службы родине не считают, что им все должны, а стремятся внести свой вклад. Это активная часть народа - те один или полтора процента, которые меняют будущее. Если они что-то запланировали, им надо помочь. Сегодня презентовали интересные проекты, но если тебе в голову пришла классная идея, значит она пришла в головы многих других. У кого-то не получилось ее реализовать из-за невозможности сделать это в нынешних условиях, а у кого-то - потому что не нашли ресурсов или правильного решения. Идея, которая сегодня кажется идиотской, завтра может быть тем, что надо. Или наоборот: что сыграет сегодня, завтра может быть никому не нужно", - сказал он.

По словам бизнес-консультанта, успех малого бизнеса зависит от персоналий.

"Идеи, которые сегодня предлагают ветераны, соответствует двум параметрам. В предложенном есть потребность и участники имеют желание и видение, как достичь результата. Насколько оно будет прибыльным и как выстрелит, зависит от реализации, усердия, умения коммуницировать, привлекать партнеров, и даже от выражения лица охранника на входе. Каждую из этих идей можно просто загубить на личностном уровне. Потому что малый бизнес сильно зависит от персоналии", - отметил Савченко.

У многих людей есть ощущение, что происходит что-то очень существенное. То, что будет влиять на страну, говорит учитель Школы экономики Сергей Гвоздев.

"Мы понемногу погружаемся в среду бывших бойцов АТО. У нас, как у общества, видимо, есть какие-то стереотипы, ожидания или опасения, что они вернулись опустошены и утратившие надежду. Не думаем о том, что люди оттуда возвращаются вдохновленные, полные энергией делать то, чего не делали до войны. Они такие, как были наши дедушки после Второй мировой. Война закончилась, они пришли и сделали шаг назад: пошли учиться в школу или университет, то, что было прервано войной. Мои профессора прикладной математики прошли войну. Стали учеными мирового уровня. Видимо, есть какой-то положительный эффект, когда ты потерял все и понял цену и смысл мирной жизни. Эти люди очень положительные, серьезно настроены работать, учиться. С удовольствием помогают друг другу. На Западе общество индивидуалистичное: хочу тебе доказать, что я могу лучше, чем ты. Наши думают иначе: мне это интересно, если хочешь - могу тебе помогать", - говорит Сергей Гвоздев.

Киевская школа экономики получила 160 заявок от бывших участников АТО, рассказала координатор проекта Ольга Нагорюк.

"У нас на сайте появилось объявление, что Школа будет обучать ветеранов войны. В соцсетях друзья заведения начали распространять информацию, охватывать целевую аудиторию. Идея возникла у директора школы Тимофея Милованова, владельца пиццерии Veterano Леонида Остальцева и партнера школы, общественного деятеля Владимира Кадыгроба. Была открытая встреча, где наши преподаватели представили свои будущие курсы. Участники решали, нужно им это или нет. Мы искали людей уже с идеями, так как параллельно с обучением надо воплощать знания на практике. Теория без практики забудется и тогда участники не будут стараться. Курс очень короткий - 2,5 месяца, у нас 7 преподавателей. Начинаем обучение с бизнес-плана - это первый модуль, затем идет маркетинг, HR - работа с людьми, финансы и бюджетирование, продажи. В конце делаем модуль, как правильно презентовать свою идею потенциальным инвесторам и приглашаем потенциальных инвесторов. Этот курс - пилотный, но точно знаем, что будем делать еще один летом или осенью. Постараемся успеть сделать три курса до конца года", - говорит она.

По словам координатора, дополнительные знания и консультации нужны также тем людям, чьи проекты уже заработали.

"Некоторые не умеет работать с командой: едет в отпуск - команда рушится. У кого-то уже есть постоянный доход, но он не может расширить свой бизнес. Тех студентов, которые находятся на стадии разработки проектов, поощряем уже начинать проводить опрос целевой аудитории, практические задания выполнять параллельно с теорией, которую они изучают у нас", - отметила она.

Ветеран АТО Даниил Акуленко с двумя собратьями Владиславом Книгиним и Романом Кушнаревым организовал в Харькове кафе "Пуля".

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