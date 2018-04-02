|Китай ввел пошлины на 128 товаров из США
|02.04.2018 21:11
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Тарифы на американскую свинину и изделия из нее составят 25 процентовКитай со 2 апреля вводит повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых товаров из США.
Фото: reuters.com
Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщило министерство финансов КНР.
Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них, передает Немецкая волна . Они будут облагаться пошлиной в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.
В заявлении Минфина отмечается, что эта мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.
В Пекине убеждены, что эти шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации» и не отвечали "список исключений", допустимых по соображениям безопасности. В Минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный убыток нашим интересам".
Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.
Также Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжение вступят в силу 23 марта. Из перечня стран пока исключены Мексика и Канада.