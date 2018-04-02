Тарифы на американскую свинину и изделия из нее составят 25 процентов

Об этом в воскресенье, 1 апреля сообщило министерство финансов КНР.

Речь идет, в частности, о фруктах и продукции из них, передает Немецкая волна . Они будут облагаться пошлиной в размере 15 процентов. Тарифы на свинину и изделия из нее составят 25 процентов.

В заявлении Минфина отмечается, что эта мера стала ответом на установление американским президентом Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% - на ввоз алюминия.

В Пекине убеждены, что эти шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации» и не отвечали "список исключений", допустимых по соображениям безопасности. В Минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный убыток нашим интересам".

Ранее сообщалось, что Белый дом готовится к вводу пошлин на китайские товары на сумму $ 60 млрд.