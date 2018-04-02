Моделирование потенциально обитаемых планет системы TRAPPIST-1 показало, что воды на них в сотни раз больше, чем на Земле, но слишком много для «нормальной жизни».

Расположена в 40 световых годах от нас звезды TRAPPIST-1 вращается система из семи землеподобных планет. Три из них находятся в пределах «обитаемой зоны», где довольно тепло для существования жидкой воды и, вероятно, жизни. Не так давно обнаружили, что вода на них действительно есть: не удивительно, что к звезде приковано пристальное внимание и публики, и ученых, информирует svodka.net.

Однако новая работа астрофизика из Аризонского государственного университета Каймана Унтерборна (Cayman Unterborn) и его коллег снижает шансы системы на пригодность к жизни. В статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, ученые констатируют: воды на планетах TRAPPIST-1 даже слишком много для жизни.

Красный карлик TRAPPIST-1 тусклее Солнца, но орбиты трех потенциально обитаемых планет — e, f и g — находятся к ней ближе орбиты Меркурия, делая полный оборот только за несколько дней. Размеры их схожи с земными, однако масса их гораздо меньше: только от 24 до 57 процентов от веса нашей планеты. Они слишком хороши, чтобы быть каменистыми, как Земля или Марс, и слишком малы, чтобы содержать мощную атмосферу, которая могла бы объяснить их низкую плотность.

Читайте: Ученые нашли на планетах системы TRAPPIST-1 очень много воды

Астрономы считают, что низкая плотность TRAPPIST-1 e, f и g связана с большими количествами воды. Унтерборн и его команда попытались более точно оценить ее объемы. Ученые разработали собственные алгоритмы для анализа различных характеристик звезды, ее планетной системы и отдельных планет. Расчеты показали, что две внутренние планеты (b и c) должны содержать 15 и менее процентов воды, а две внешние (f и g) — более 50 процентов.

Это поражает воображение: для сравнения, в массе Земли на воду приходится 0,02 процента, а мы называем ее Голубой планетой. Более того, такое количество воды отнюдь не полезно для появления жизни. Вода — только главный растворитель, среда, в которой протекают необходимые химические реакции, но в ней должны присутствовать сами участники этих процессов, органические и минеральные вещества. Неясно, довольно ли их на планетах, похожих на гигантские аквариумы.

Предыстория планетной системы, смоделирована Каймановы Унтерборном, тоже не способствует жизни. Как и другие звезды такого типа, в первое время после образования TRAPPIST-1 (и ее планет) она была намного ярче. Однако ее светимость быстро падала, а с ней уменьшалась и предел льда — расстоянии, начиная с которой тепла уже недостаточно и жидкая вода на землеподобных планетах непременно замерзает.

Читайте: Космос: Нашли похожую с Меркурием экзопланету размером с Землю

Но при этом и сами планеты все ближе подходили к звезде. Показано, что они образовались в более отдаленных областях и постепенно мигрировали к центру. Сегодня система стала примерно вдвое меньше, чем в начале своего существования, — и сближение продолжается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира