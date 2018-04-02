На днях в Нидерландах завершился международный турнир по футболу Slagharen Easter Cup. Воспитанники детской футбольной команды КДЮСШ №15 получили почетное второе место в возрастной категории Ю-11, передает

Полную экипировку и трансфер ребят в Нидерланды для участия в турнире обеспечил оператор государственных лотерей "М.С.Л."

"Лотереи, традиционно, в мире являются одним из инструментов поддержки социально важных проектов, в том числе - финансирования спорта, развития инфраструктуры, следовательно это сотрудничество довольно органично для нас.

Мы просто обеспечили детям условия и очень гордимся тем, что они показали такой весомый результат, заняв второе место на международных соревнованиях. Я думаю, что с таким стартом, у них - большое будущее", - подчеркнул директор по маркетингу оператора государственных лотерей "М.С.Л." Павел Вайсеро.

По данным Всемирной организации здравоохранения, один доллар, вложенный в массовый спорт, экономит восемь долларов на здравоохранение. Во всем мире значительную часть расходов на спорт берут именно из лотерей. В Украине нехватка средств в спортивной сфере уже сказалась - здоровый образ жизни теряет слава, а результаты профессиональных спортсменов без необходимой поддержки оставляют желать лучшего. Именно следовательно в "М.С.Л." знают, что талантливой молодежи нужна хорошая база и возможности заниматься спортом.

"Мы очень долго искали спонсора и если бы не эта компания - мы никогда не поехали на такой турнир. Это просто счастье, что они подставили свое плечо, взяли нас под свое крыло и помогли. В наше время все на плечах родителей в основном. Финансируются основные соревнования, а вот международные - это прерогатива родителей", - отметил старший тренер детской футбольной команды КДЮСШ №15, заслуженный тренер Украины Александр Пасека.

Пока юные футболисты смакуют победу, в "М.С.Л." уверяют, что и в дальнейшем будут поддерживать маленьких звездочек. Ведь каждый такой проект для компании - это долгосрочное сотрудничество, направленное на значительные результаты ради спортивного будущего Украины.

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