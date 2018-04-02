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Нацполиция объявила Бакулина в розыск
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02.04.2018 21:17
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Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин исчез из
поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года, сообщили в
Министерстве внутренних дел Украины. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Следствие не может установить место
пребывания Бакулина Фото: zn.ua В сообщении указано, что Бакулин
исчез 19 марта 2018 года.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин
был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года –
народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года
генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную
Раду представление на привлечение депутата к уголовной
ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица
Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК
"Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011
года закупили буровые установки по завышенной цене, в
процессе закупки украли около $144 млн. Один из
свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к
схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган
сообщила, что Бакулин около трех лет находится в
РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады,
что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не
может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает,
что нардепа нужно объявить в розыск.15 марта Верховная Рада
разрешила привлечь к уголовной ответственности
Бакулина. 20 марта Генпрокуратура вызвала его на допрос.
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