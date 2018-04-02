Народный депутат от Оппозиционного блока Евгений Бакулин исчез из поля зрения правоохранителей 19 марта 2018 года, сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Следствие не может установить место пребывания Бакулина Фото: zn.ua В сообщении указано, что Бакулин исчез 19 марта 2018 года.С марта 2010-го по март 2014 года Бакулин был главой НАК "Нафтогаз України". С 27 ноября 2014 года – народный депутат Украины VIII созыва.16 февраля 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление на привлечение депутата к уголовной ответственности и задержание.По версии следствия, должностные лица Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз України" и ГАО "Чорноморнафтогаз" в марте и октябре 2011 года закупили буровые установки по завышенной цене, в процессе закупки украли около $144 млн. Один из свидетелей, имя которого генпрокурор не раскрыл, между причастных к схеме назвал имя Бакулина.Спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Бакулин около трех лет находится в РФ.Сам нардеп сообщил регламентному комитету Рады, что пребывает на лечении.По словам Луценко, следствие не может установить место пребывания Бакулина. Генпрокурор считает, что нардепа нужно объявить в розыск.15 марта Верховная Рада разрешила привлечь к уголовной ответственности Бакулина. 20 марта Генпрокуратура вызвала его на допрос. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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