Заставить детей платить алименты на содержание пожилых родителей предлагает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Я считаю, что в случае детей по поводу пожилых родителей должна быть жесткая ответственность - нужно законодательно ввести серьезную ответственность - они должны платить алименты на содержание родителей. В 51-й статье Конституции написано, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителей", - заявил он, передает со ссылкой на .

Рева рассказал, что воюет со злостными неплательщиками алиментов.

"Я считаю - это очень правильно. Посмотрите, сколько тысяч взрослых мужчин, которые нормально себя чувствуют, не считают нужным давать средства на воспитание и развитие своих детей. Буквально за месяц этим детям больше 500 млн гривен были перечислены такими нелепыми родителями", - заявил Рева.

Павел , министр юстиции Украины заявил, что лицо, имеющее задолженность по выплате алиментов более 6 месяцев, лишается права решать вопрос о выезде ребенка за границу.

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