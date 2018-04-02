В первом квартале транзит газа из России по территории Украины уменьшился на 13,3%

Об этом сообщили в пресс-службе Укртрансгаза .

Среднесуточный транзит в марте составил 260 млн куб. м, что почти на 22% (50 млн / сутки) больше, чем в феврале 2018 года.

При этом, по результатам первого квартала 2018 транзит газа из России по территории Украины уменьшился на 13,3% (3100000000 куб. М) по сравнению с аналогичиним периодом 2017 - до 20100000000 куб. м.

Напомним, что в 2017 году транзит газа через Украину поставил семилетний рекорд - достиг 93 млрд куб. м, что на 13% больше, чем в 2016 году.

Напомним, что к омпания Nord Stream 2 AG получила дозволение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне.

Добавим, что к анцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна также поддерживает построение газопровода "Северный-поток-2" .