Диетологи заявили о том, что серьезным фактором появления у человека лишнего веса может быть постоянное употребление холодной пищи и холодных напитков.

Причиной роста массы тела и появления ожирения может стать не только нарушения в метаболизме белков, жиров и углеводов, но и также употребление холодной еды, приводится мнение специалистов в «ActualNews». Ученые выяснили, что температура пищи влияет на время усваивания, информирует svodka.net.

«Теплые блюда расщепляются на аминокислоты в желудке примерно за 2-3 часа, тогда как холодные – в 2 раза быстрее. Это означает, что чувство голода во втором случае наступит гораздо быстрее», — установили исследователи.

Слишком быстрое усвоение съеденного и выпитого ведет к тому, что организм не успевает получить и переработать все полезные микроэлементы, пояснили эксперты. При этом в кишечник человека попадают непереваренные нутриенты, что неблагоприятно сказывается на состоянии микрофлоры. В таких условиях быстро увеличивается вероятность возникновения дисбактериоза, а также лишнего веса.

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