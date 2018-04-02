Причиной отравления воспитанников одного из дошкольных учреждений в Забараже в Тернопольской области, которых госпитализировали с соответствующими признаками, были сырые куриные яйца. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Госсанэпидемслужбы области, передает

"В ходе эпидрасследования выяснен фактор передачи инфекции – сырые куриные яйца, из которых выделен идентичный возбудитель, что и от больных", – говорится в сообщении.

"Также указано, что по состоянию на 10:00 2 апреля было зарегистрировано 16 случаев заболеваний.

"Из них 14 – между детей, активно выявлено 5 больных. У трех больных уточненный диагноз: "Сальмонеллез", – отметила пресс-служба.

Кроме того, с целью локализации и ликвидации очага инфекционного заболевания, установления причин и условий, способствовавших возникновению вспышки, продолжается осуществление комплекса противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в течение прошлых выходных более десяти детей, которые являются воспитанниками одного из дошкольных учреждений в Забараже в Тернопольской области, были госпитализированы с признаками отравления.

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