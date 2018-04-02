Цель визита - мониторинг имплементации соглашений об ассоциации с ЕС

Как сообщили в пресс-службе парламента Молдовы, цель визита - мониторинг имплементации соглашений об ассоциации с ЕС, а также эффективность использования обеими странами предоставленной ЕС финансовой помощи, сообщает собственный корреспондент Укринформа в РМ.

"В рамках визита, который продлится с 2 по 6 апреля, евродепутаты встретятся с председателем парламента Молдовы Андриан Канду, премьер-министром Павлом Филиппом и президентом Игорем Додоном. Состоятся встречи с председателями постоянных парламентских комиссий и руководителями парламентских фракций", - говорится в сообщении.

Члены делегации Европарламента встретятся также с руководителями Национального центра по борьбе с коррупцией, Центральной избирательной комиссии и губернатором Национального банка Молдови.Зазначаеться, что особое внимание будет уделено ходу реализации определенных правительством реформ, эффективности борьбы с коррупцией, реформувнню системы правосудия и будущим осенью нынешнего года парламентским выборам. Пройдет и ряд встреч с представителями местной публичной администрации одного из районов страны.

После Молдовы делегация Европарламента отправится с визитом в Украину.