Производство мяса индеек в Украине, по предварительным данным, в прошлом году увеличилось как минимум на 10%. Кроме крупных производителей, довольно значительное количество индюшатины (3-5 тыс. тонн) производят хозяйства населения.

Как сообщает AgroTimes, общие объемы производства мяса индеек в Украине сейчас можно оценить в 36-38 тыс. тонн в живом весе, или 25,2-26,6 тыс. тонн — в убойном. Большинство отечественных производителей мяса индеек считают, что дальнейшее увеличение производства не имеет смысла, потому что упирается в платежеспособный спрос населения. Производители отмечают, что только при условии выхода на внешние рынки индюшачий бизнес в ближайшей перспективе сможет развиваться, информирует svodka.net.

Как ранее сообщал UBR, в структуре производства мяса птицы на индюшатину в Украине приходится только 2,5%. По уровню потребления, на одного человека в Украине приходится 800 г индюшатины в год. Для сравнения, в Израиле — 12 кг, а в соседней Польше — 6 кг. На сегодня количество предложений и объемы производства индюшатины в Украине снизились, однако цены на этот продукт все еще довольно низкие — около 67-70 грн/кг. В начале зимы спрос на индюшатину со стороны сетей и перерабатывающих предприятий из-за сокращения предложений на рынке вырос. Преимущественно хозяйства реализуют за границу (Молдову, Грузию, ОАЭ и другие страны) небольшие партии. Перспективы выхода на европейские рынки также все еще туманны — Украину туда не пускают.

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