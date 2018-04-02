По предварительной информации, между пострадавших во время взрыва кислородного баллона в одном из ресторанов Еревана граждан Украины нет. Об этом сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"По предварительной информации, граждан Украины между пострадавших нет", - сообщил Кирилич.

Напомним, в результате взрыва в ресторане в центре Еревана пострадали девять человек.

Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что между пострадавших в результате взрыва в центре Ереване, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана.

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