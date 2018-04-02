Рада на этой неделе не сможет назначить членов ЦИК – Парубий

Назначение Верховной Радой членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на текущей неделе маловероятно, заявляет председатель парламента Андрей Парубий и отмечает, что если все кандидаты пройдут спецпроверку, одного из них придется отсеять рейтинговым голосованием.

"На сегодняшний день еще не завершена спецпроверка… следовательно, скорее только, на этой неделе этот вопрос не будет стоять на рассмотрении Верховной Рады. Скорее только, он будет уже на следующих неделях, после завершения необходимых процедур", - сказал он журналистам в понедельник в Киеве.

В то же время спикер отметил, что из 14 претендентов 12 уже прошли специальную проверку.

"Еще двоим вернули документы на уточнение. Это не значит, что они ее не прошли, а происходит еще уточнение. Если все 14 пройдут спецпроверку, это будет для Верховной Рады определенная сложность, которая будет заключаться в том, что из 14 нужно отобрать 13 и, соответственно, кто-то один выпадет", - сказал А.Парубий.

Он отметил, что попытается сделать так, чтобы еще до голосования в ходе консультаций парламентских фракций и групп были согласованы 13 кандидатур из 14.

Если не удастся этого добиться, по словам А.Парубия, в сессионном зале перед утверждением членов ЦИК состоится рейтинговое голосование по всем 14 претендентам.