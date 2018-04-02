Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин назвал "прогрессирующей патологией" заявление нардепа от Блока Петра Порошенко Ирины Луценко о больших доходах украинских антикоррупционных активистов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Виталий Шабунин по поводу заявления Ирины Луценко: Они реально больные Фото: Vitaliy Shabunin / Facebook больше, чем президент, премьер и генпрокурор"."Друзья, слушайте, они реально больные... Напомню, что семья Луценко... живет в 800 м² (!) имении под Киевом, записанном на тестя, у которого и близко таких доходов нет; спустила за неделю отпуска на Сейшелах $50 тыс. Это больше, чем, например, я заработал за год. Быстро прогрессирующая патология", – заявил он. https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10155490218079537 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект №6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к закону о е-декларациях.Срок подачи электронных деклараций завершился 31 марта.28 марта еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан раскритиковал Киев за то, что обязательное электронное декларирование активистов не отменили.Порошенко призвал нардепов "услышать аргументацию гражданского общества, наших партнеров, главы государства и принять ответственное решение об отмене электронного декларирования".Депутаты отказались от внеочередного заседания парламента, чтобы рассмотреть этот вопрос. 29 марта послы стран "Большой семерки" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) выразили обеспокоенность необходимостью подачи электронных деклараций активистами общественных организаций в Украине, Государственный департамент США призвал отменить "карательный закон".Шабунин подал электронную декларацию за 2017 год, в которой задекларировал доходы более 950 тыс. грн, из которых около 843 тыс. грн он получил в ЦПК в качестве зарплаты в общественной организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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