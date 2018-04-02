Холодницкий завтра ждут на допрос в ГПУ ГПУ вместе с НАБУ прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкий Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкийзавтра с утра ждут на допрос в Генеральной прокуратуре Украины. Назар Холодницкий. Фото: news.pn Об этом УНН сообщили в ГПУ. "Его (ХОЛОДНИЦЬКИЙ - ред.) Завтра ждут в 10.00 на ул. Семена Петлюры 7/9 - это спецдепартамент ГПУ ", - сказали в ведомстве. Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля. Напомним, ГПУ вместе с НАБУ прооводить следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкий. Как известно, 30 ноября 2015 Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин своим приказом назначил на должность заместителя Генерального прокурора Украины руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Холодницкий нашли оборудования для прослушивания . По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора. Сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания. Также Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара Холодницкий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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