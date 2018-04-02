Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем говорится в жалобе генпрокурора Юрия . Об этом он рассказал в интервью,передает со ссылкой на .

"По закону у квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров есть 2 месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", - сказал Холодницкий.

Также Назар Холодницкий отметил, что не будет держаться за должность.

"Насколько я знаю, будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют. Я за должность не держусь и решение приму о дальнейшем пребывании в должности после окончания всех этих процедур".

В марте в кабинете главы САП Холодницкого нашли прослушку. "Жучки" прикрепили к стенке аквариума. Через несколько дней генпрокурор Юрий и глава НАБУ Артем Сытник подписали и направили дисциплинарной комиссии прокуроров жалобу с просьбой уволить руководителя САП Назара Холодницкого. В комиссии заявили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

По словам Сытника, детективы почти месяц прослушивали руководителя САП. Зафиксировали ряд провокационных и подозрительных бесед. Подозревают в "сливе" информации, обысках у подозреваемых и давлении на определенных должностных лиц и судей для принятия нужных решений. Также якобы услышали, как Холодницкий подстрекал свидетеля к ложных показаний.

Сам Холодницкий предостерег, что записи могут использовать для спекуляций против него.

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