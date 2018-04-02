Пропавший в зоне АТО военный погиб, его тело обнаружили боевики Военный исчез 29 марта Военнослужащего одного из подразделений Антитеррористической операции, который исчез 29 марта с воинской части на Донбассе, найдено мертвым. Фото: УНИАН Об этом Украинской правде сообщил спикер штаба АТО Олег Сушинский. По его словам, тело украинского военного обнаружили представители российско-оккупационных войск и передали Вооруженным силам Украины. Представитель штаба АТО добавил, что представители гуманитарного проекта ВСУ Эвакуация 200 доставили тело к месту погребения. Напомним, что 29 марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил АТО обнаружено исчезновение военнослужащего. Ранее сообщалось, что боевики 10 раз обстреляли украинских военных в третий день "пасхального" перемирия на Донбассе . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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