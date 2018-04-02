|Президента призвали запретить продажу алкоголя людям без высшего образования
|02.04.2018 21:45
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Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить продажу алкоголя людям без высшего образования. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает
"Запретить продажу алкоголя людям без высшего образования", - говорится в петиции.
Таким образом, по словам автора, престиж знаний "взлетает до небес" даже в наименее образованной среде. Кроме того, "люди с плохо тренированным мозгом (наиболее уязвимые) выведены из-под удара из-за их слабого интеллекта".
"... отсюда следует бесчисленное количество всяких качественных последствий. Один закон изменит мир. Прошу рассмотреть", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции является Максим Полцян, создана она была 30 марта. На данный момент собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.
Напомним, в Киеве на Подоле правоохранители разоблачили двух женщин, которые продавали самогон прямо через окно квартиры.