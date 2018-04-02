Президента Украины Петра Порошенко призвали запретить продажу алкоголя людям без высшего образования. Соответствующая петиция опубликована на сайте электронных петиций Президента Украины, передает

"Запретить продажу алкоголя людям без высшего образования", - говорится в петиции.

Таким образом, по словам автора, престиж знаний "взлетает до небес" даже в наименее образованной среде. Кроме того, "люди с плохо тренированным мозгом (наиболее уязвимые) выведены из-под удара из-за их слабого интеллекта".

"... отсюда следует бесчисленное количество всяких качественных последствий. Один закон изменит мир. Прошу рассмотреть", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции является Максим Полцян, создана она была 30 марта. На данный момент собрано 40 подписей из 25 000 необходимых.

Напомним, в Киеве на Подоле правоохранители разоблачили двух женщин, которые продавали самогон прямо через окно квартиры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира