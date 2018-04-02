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Термин «Глубинное государство»
давно и прочно вошёл в запас нашей публицистики и аналитики. Все
попытки отнести понятие к теории заговора разбиваются о вполне
научную трактовку термина как концентрации управления в руках
неких групп государственных служащих и членов экспертных сообществ,
создающих для своего взаимодействия неформальные институты и
действующие за кулисами публичной политики.
Формирование подобных структур
настолько нормальный процесс, что он описан ещё законом Паркинсона,
выразившим в полушутливой форме вполне реальные тенденции мира
управления. В данном случае закон Паркинсона гласит, что в любой
большой группе, собранной для обсуждения и осуществления вопросов
управления, всегда сформируется малая группа, которая возьмёт на
себя все согласования и решения. Перехват управления малой группой
есть необходимость, вызванная неповоротливостью больших групп и
невозможностью оперативно реагировать на проблемы. Таким образом,
глубинное государство – это некий стихийно возникший штаб,
работающий параллельно с официально действующими штабами.
Глубинное государство не просто
группы лоббирования, а теневое правительство, иногда более
могущественное, чем правительство реальное. Как субъект управления,
глубинное государство есть конгломерат групп, ориентированный на
выполнение главной стратегической цели, которая считается данной
элитной группой первоочередной для государства, в котором она
действует. Часто глубинное государство стремится настолько повлиять
не деятельность формальных органов власти, что способно вовсе
парализовать их работу.
В Википедии описаны только два вида
глубинного государства – американское и турецкое. В США глубинное
государство выражает интересы глобалистов, стремясь максимально
ограничить деятельность Трампа, а в Турции выражает консервативные
и государственнические интересы. И в США, и в Турции деятельность
глубинного государства, так или иначе, направлена на экспансию,
расширение сферы влияния государства в мире и подавление
либеральных, демократических и левых течений и тенденций. Для США
это совершено подходящее описание, так как формально выступая от
имени либерализма, в США по сути практикуется тоталитаризм,
использующий тотальные манипуляции с массовым сознанием и к
либерализму не имеющий никакого отношения. Историк А.И.Фурсов
как-то заметил, что либерализм на Западе вообще умер в начале 20-го
века и его похороны пришлись на период Великой депрессии в США. То,
что после этого называется либерализмом, на самом деле таковым не
является, а является диктатурой радикальных групп наднационального
управления и согласования, так называемого Мирового Правительства.
США именно через такую форму намерены осуществлять свою экспансию.
Турция же стремится восстановить Османскую империю, и её экспансия
основана на использовании традиционалистской и корпоративистской
идеологии. Но так или иначе, глубинное государство как
общество деятелей, стремящихся к достижению целей экспансии,
существует и имеет общие черты.
Если таким образом понимать термин,
то можно сказать, что глубинное государство существует везде в тех
странах, элиты которых нацелены на экспансию как на средство
обеспечения национальных интересов. Безусловно, есть они и в
Англии, и в Германии, и в Швеции, и в Дании, и в Италии, и в
Турции, и в Иране, и в Израиле, и в Китае. Трудно предположить, что
их нет и в России.
Иначе чем объяснить феномен Путина,
когда в разгар господства компрадорских групп, которые принято
называть либералами, в России осуществляется захват управления и
постепенная его переориентация на курс, явно отрицающий
компрадорские принципы и входящий во всё более глубокий
конфликт с целями глобальных англо-саксонских элит?
Это можно объяснить только наличием
в России своего глубинного государства, чья деятельность не
прекращалась ни на минуту даже в период развала СССР, периода
правления Ельцина и сдачи всех государственных и национальных
интересов. Неслучайно Путин первым своим решением отменил
Соглашение о разделе Продукции, позволявшее ТНК просто грабить
Россию на добыче углеводородов. С этого момента началась
конфронтация Запада с Путиным, который долго старался казаться
либералом и избегать конфликта до тех пор, пока не удалось укрепить
государственность и обновить армию.
Глубинное государство в России
существует, и следы его деятельности видны невооружённым глазом.
Неизвестно, имеет ли оно орденский принцип, но бесспорно, что
имеется несколько уровней глубины, есть некий центр и есть его
периферийное круги, есть влияние этих сил на политику и это влияние
идёт вопреки интересам СМИ, главных финансовых групп и прежних
административных команд. Целью глубинного государства в России
является экспансия России – экономическая, информационная,
политическая, военная. То есть глубинное государство в России
преследует имперские цели и считает это единственной формой
выживания страны. Не каждое государство в состоянии позволить себе
такие цели, в мире таких государств только несколько. Россия в их
числе.
Инструментами мобилизации населения
вокруг этой идеи могут служить разные институты и стратегии.
Например, в СССР КПСС организационно и идеологически обеспечивала
экспансию, но когда эти инструменты оказались негодными, от них
отказались. Сейчас глубинное государство в России обеспечивает
организацию выполнения целей экспансии через множество действующих
институтов, таких как правительство, Госдума, правящая и
оппозиционные партии, несмотря на их изрядную засорённость пятой
колонной, ключевые фигуры в СМИ, а идеологию предпочитает пока явно
не формулировать, хотя в неявном виде она отчётливо присутствует в
дискурсе и всё общество её не только понимает, но и разделяет.
В целом глубинное государство
овладело ситуацией после разгрома СССР и его привычных институтов
управления. Прямая агентура врага выдавлена из органов
законодательной и исполнительницей власти, агентура влияния взята
под контроль и локализована, её деятельности подобраны эффективные
механизмы нейтрализации.
Но самые главные признаки
глубинного государства в России – это возвращение Крыма и победа в
Сирии. Срыв «украинской карты» против России так же вывяил
способность глубинного государства в России находить противоядие
для отравы, вырабатываемой западными аналитическими центрами.
Главным достоинством глубинного государства России является его
неидентифицированность.
Россия так же очень быстро не
только выхватила Крым у НАТО, но и обеспечила амортизацию
санкционного вреда. Отключение от SWIFT уже не грозит России
финансовым коллапсом. Продуктовая безопасность создана, хотя по
некоторым позициям есть прорехи, но и возможность импорта из других
стран тоже есть. Санкции не сработали. Элиты не раскололись.
То, что для этих операций
потребовались совершенно другие по качеству ВПК, вооружённые силы,
структуры разведки и управления, стало ясно неожиданно, когда дело
было уже сделано и Запад оказался перед лицом дилеммы – ядерное
столкновение с Россией или организованное отступление. Запад выбрал
второе. Но понял – победа над Россией оказалась заблуждением,
Россия отвоёвывает потерянное.
Любое возвращение на потерянные
позиции есть наступление. А любое наступление есть экспансия,
деятельность на расширение границ. И потому Запад так болезненно
реагирует на все признаки экспансии России, стремясь зафиксировать
её поражённое состояние и тотально ограничить её информационные и
финансовые орудия обеспечения этой экспансии. Тем самым толкая
Россию на дальнейшие шаги по отделению своих жизненно важных систем
от Запада.
А все эти действия невозможны
без усиления в России глубинного государства – той группы лиц,
которая и создаёт условия для преобразования общества и достижения
им новых рубежей развития. Глубинное государство России вступило в
смертельную невидимую схватку с глубинным государством США. Силы,
как обычно, неравные, но ведь в России со времён Суворова воюют не
числом, а умением. И судя по результатам, очень неплохо
получается.