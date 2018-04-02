Существует ли в России «глубинное государство» и где найти его следы

Александр Халдей

Термин «Глубинное государство» давно и прочно вошёл в запас нашей публицистики и аналитики. Все попытки отнести понятие к теории заговора разбиваются о вполне научную трактовку термина как концентрации управления в руках неких групп государственных служащих и членов экспертных сообществ, создающих для своего взаимодействия неформальные институты и действующие за кулисами публичной политики.

Формирование подобных структур настолько нормальный процесс, что он описан ещё законом Паркинсона, выразившим в полушутливой форме вполне реальные тенденции мира управления. В данном случае закон Паркинсона гласит, что в любой большой группе, собранной для обсуждения и осуществления вопросов управления, всегда сформируется малая группа, которая возьмёт на себя все согласования и решения. Перехват управления малой группой есть необходимость, вызванная неповоротливостью больших групп и невозможностью оперативно реагировать на проблемы. Таким образом, глубинное государство – это некий стихийно возникший штаб, работающий параллельно с официально действующими штабами.

Глубинное государство не просто группы лоббирования, а теневое правительство, иногда более могущественное, чем правительство реальное. Как субъект управления, глубинное государство есть конгломерат групп, ориентированный на выполнение главной стратегической цели, которая считается данной элитной группой первоочередной для государства, в котором она действует. Часто глубинное государство стремится настолько повлиять не деятельность формальных органов власти, что способно вовсе парализовать их работу.

В Википедии описаны только два вида глубинного государства – американское и турецкое. В США глубинное государство выражает интересы глобалистов, стремясь максимально ограничить деятельность Трампа, а в Турции выражает консервативные и государственнические интересы. И в США, и в Турции деятельность глубинного государства, так или иначе, направлена на экспансию, расширение сферы влияния государства в мире и подавление либеральных, демократических и левых течений и тенденций. Для США это совершено подходящее описание, так как формально выступая от имени либерализма, в США по сути практикуется тоталитаризм, использующий тотальные манипуляции с массовым сознанием и к либерализму не имеющий никакого отношения. Историк А.И.Фурсов как-то заметил, что либерализм на Западе вообще умер в начале 20-го века и его похороны пришлись на период Великой депрессии в США. То, что после этого называется либерализмом, на самом деле таковым не является, а является диктатурой радикальных групп наднационального управления и согласования, так называемого Мирового Правительства. США именно через такую форму намерены осуществлять свою экспансию. Турция же стремится восстановить Османскую империю, и её экспансия основана на использовании традиционалистской и корпоративистской идеологии. Но так или иначе, глубинное государство как общество деятелей, стремящихся к достижению целей экспансии, существует и имеет общие черты.

Если таким образом понимать термин, то можно сказать, что глубинное государство существует везде в тех странах, элиты которых нацелены на экспансию как на средство обеспечения национальных интересов. Безусловно, есть они и в Англии, и в Германии, и в Швеции, и в Дании, и в Италии, и в Турции, и в Иране, и в Израиле, и в Китае. Трудно предположить, что их нет и в России.

Иначе чем объяснить феномен Путина, когда в разгар господства компрадорских групп, которые принято называть либералами, в России осуществляется захват управления и постепенная его переориентация на курс, явно отрицающий компрадорские принципы и входящий во всё более глубокий конфликт с целями глобальных англо-саксонских элит?

Это можно объяснить только наличием в России своего глубинного государства, чья деятельность не прекращалась ни на минуту даже в период развала СССР, периода правления Ельцина и сдачи всех государственных и национальных интересов. Неслучайно Путин первым своим решением отменил Соглашение о разделе Продукции, позволявшее ТНК просто грабить Россию на добыче углеводородов. С этого момента началась конфронтация Запада с Путиным, который долго старался казаться либералом и избегать конфликта до тех пор, пока не удалось укрепить государственность и обновить армию.

Глубинное государство в России существует, и следы его деятельности видны невооружённым глазом. Неизвестно, имеет ли оно орденский принцип, но бесспорно, что имеется несколько уровней глубины, есть некий центр и есть его периферийное круги, есть влияние этих сил на политику и это влияние идёт вопреки интересам СМИ, главных финансовых групп и прежних административных команд. Целью глубинного государства в России является экспансия России – экономическая, информационная, политическая, военная. То есть глубинное государство в России преследует имперские цели и считает это единственной формой выживания страны. Не каждое государство в состоянии позволить себе такие цели, в мире таких государств только несколько. Россия в их числе.

Инструментами мобилизации населения вокруг этой идеи могут служить разные институты и стратегии. Например, в СССР КПСС организационно и идеологически обеспечивала экспансию, но когда эти инструменты оказались негодными, от них отказались. Сейчас глубинное государство в России обеспечивает организацию выполнения целей экспансии через множество действующих институтов, таких как правительство, Госдума, правящая и оппозиционные партии, несмотря на их изрядную засорённость пятой колонной, ключевые фигуры в СМИ, а идеологию предпочитает пока явно не формулировать, хотя в неявном виде она отчётливо присутствует в дискурсе и всё общество её не только понимает, но и разделяет.

В целом глубинное государство овладело ситуацией после разгрома СССР и его привычных институтов управления. Прямая агентура врага выдавлена из органов законодательной и исполнительницей власти, агентура влияния взята под контроль и локализована, её деятельности подобраны эффективные механизмы нейтрализации.

Но самые главные признаки глубинного государства в России – это возвращение Крыма и победа в Сирии. Срыв «украинской карты» против России так же вывяил способность глубинного государства в России находить противоядие для отравы, вырабатываемой западными аналитическими центрами. Главным достоинством глубинного государства России является его неидентифицированность.

Россия так же очень быстро не только выхватила Крым у НАТО, но и обеспечила амортизацию санкционного вреда. Отключение от SWIFT уже не грозит России финансовым коллапсом. Продуктовая безопасность создана, хотя по некоторым позициям есть прорехи, но и возможность импорта из других стран тоже есть. Санкции не сработали. Элиты не раскололись.

То, что для этих операций потребовались совершенно другие по качеству ВПК, вооружённые силы, структуры разведки и управления, стало ясно неожиданно, когда дело было уже сделано и Запад оказался перед лицом дилеммы – ядерное столкновение с Россией или организованное отступление. Запад выбрал второе. Но понял – победа над Россией оказалась заблуждением, Россия отвоёвывает потерянное.

Любое возвращение на потерянные позиции есть наступление. А любое наступление есть экспансия, деятельность на расширение границ. И потому Запад так болезненно реагирует на все признаки экспансии России, стремясь зафиксировать её поражённое состояние и тотально ограничить её информационные и финансовые орудия обеспечения этой экспансии. Тем самым толкая Россию на дальнейшие шаги по отделению своих жизненно важных систем от Запада.

А все эти действия невозможны без усиления в России глубинного государства – той группы лиц, которая и создаёт условия для преобразования общества и достижения им новых рубежей развития. Глубинное государство России вступило в смертельную невидимую схватку с глубинным государством США. Силы, как обычно, неравные, но ведь в России со времён Суворова воюют не числом, а умением. И судя по результатам, очень неплохо получается.