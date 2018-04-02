Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина .

"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украине растет на 20-25%, то украинский" плюсует "40-50%", - заявил он.

Кроме того, рост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20% и достиг $ 4600000000. Так, Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место между всех торговых партнеров Беларусь, по импорту - пятое.

В свою очередь, Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины - почти на 24%.