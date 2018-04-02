|Украина и Беларусь наторговали на $ 700 млн
|02.04.2018 21:51
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Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков УкраиныОбъем торговли между Украиной и Беларусью в январе-феврале 2018 достиг $ 696 млн.
Фото: novostipmr.com
Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина .
"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украине растет на 20-25%, то украинский" плюсует "40-50%", - заявил он.
Кроме того, рост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20% и достиг $ 4600000000. Так, Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место между всех торговых партнеров Беларусь, по импорту - пятое.
В свою очередь, Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины - почти на 24%.
Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли по сравнению в сопоставимых ценах вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом.