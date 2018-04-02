Погода, Новости, загрузка...
Украина и Беларусь наторговали на $ 700 млн
02.04.2018 21:51
Украина и Беларусь наторговали на $ 700 млн
Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины
Объем торговли между Украиной и Беларусью в январе-феврале 2018 достиг $ 696 млн.
Украина и Беларусь наторговали на $ 700 млн Фото: novostipmr.com

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, передает Интерфакс-Украина .

"Рост украинского экспорта в Беларусь опережает рост белорусского экспорта в Украину: если экспорт Беларуси в Украине растет на 20-25%, то украинский" плюсует "40-50%", - заявил он.

Кроме того, рост товарооборота между Украиной и Беларусью в 2017 году составил 20% и достиг $ 4600000000. Так, Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место между всех торговых партнеров Беларусь, по импорту - пятое.

В свою очередь, Беларусь заняла четвертое место в рейтинге крупнейших экспортных рынков Украины. Белорусский экспорт вырос на 18%, импорт из Украины - почти на 24%.

Напомним, что в 2017 году оборот розничной торговли по сравнению в сопоставимых ценах вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить