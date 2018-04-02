|Взрыв в центре Еревана: среди пострадавших есть россияне
|02.04.2018 21:52
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между пострадавших в результате взрыва в центре Еревана, по предварительным данным, есть граждане России и Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, передает со ссылкой на РИА Новости.
"По предварительным данным, между пострадавших есть граждане России и Ирана", - сказал Балаян.
Сейчас пытается выяснить у МИД Украины, есть ли между пострадавших граждане Украины.
Напомним, в результате взрыва в ресторане в центре Еревана пострадали девять человек.
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