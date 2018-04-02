Оккупационная власть намерена затопить шахту "Юнком" в Енакиево Донецкой области, где в советские времена проводился ядерный опыт. В Министерстве обороны Украины заявили, что в случае затопления частицы, которые были заражены вследствие ядерного взрыва, могут проникнуть в грунтовые воды. В террористической "ДНР" заявили, что угрозы при затоплении шахты нет Фото: dnr-live.ru Он напомнил, что в советские времена на этой шахте проводился ядерный опыт."В советские времена на шахте проводился подземный ядерный взрыв небольшой мощности, но все же с выбросом продуктов этого взрыва под землей. В случае, если этот объект будет затоплен, вероятно, что этой водой будут смыты частицы, которые были заражены вследствие ядерного взрыва, и они могут проникнуть в грунтовые воды. Можно себе представить, что будет дальше", – подчеркнул Комиссаров. По его словам, у украинской стороны нет рычагов влияния на оккупационную администрацию шахты, однако этот вопрос требует срочного решения.24 марта подконтрольное сепаратистам издание DNR live сообщило, что 14 апреля начнется затопление шахты "Юнком"."Согласно данным институтов, ликвидация шахты с полным ее затоплением не вызовет никаких экологических последствий и влияния радиоактивных веществ на поверхность и на соседние шахты", – заявил представитель так называемого министерства угля террористической "ДНР" А. Смыслов.Издание приводит результаты "исследования ученых", которые якобы показали, что текущая радиационная обстановка на угольном предприятии соответствует естественному радиационному фону, прекращение откачки воды на шахте "Юнком" не приведет к выходу радионуклидов на поверхность земли, в грунтовые и поверхностные воды.В марте 2017 года в ООН предупредили об угрозе химической катастрофы на востоке Украины.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что шахты украины юнком которые Теги: война в украине