Чтобы вырвать страну из когтей
американского дракона. Выбирать не приходится
Источник - .
США, устами своего нынешнего
президента, собрались уйти из Сирии. В истории международных
отношений Вашингтон давно уже зарекомендовал себя стороной, которая
обещает одно, а делает совершенно другое. Думается, что речь идет
об еще одном сценарии антироссийских действий, которые в режиме
«нон стоп» проводят США и их ближайшие союзники.
Афганская сага
США
Вот уже несколько последних лет США
декларирует об уходе из Афганистана, но «воз и ныне там». За
время присутствия войск западной коалиции с 2001 г. наркотрафик из
Афганистана вырос на несколько тысяч процентов.
Поощрение взращивания наркотиков привела к подрыву
традиционного уклада народного хозяйства и жизни афганцев.
Афганистан становится прибежищем международных террористов и
боевиков, в том числе из Сирии.
Центральные власти контролируют
меньше половины территории страны. Страна постепенно погружается в
еще больший беспорядок. По всем приметам Коллективный запад готовит
«страну гор» на роль нового очага напряженности на Среднем Востоке,
который одинаково опасен и для Ирана, и Средней Азии, и
Синьцзян-Уйгурского автономного края КНР, а значит России и
Китая.
Главная цель –
Россия
Однако главной мишенью
коллективного Запада остается Россия и ее президент. По мнению
зарубежных экспертов, если в ближайшее время не усмирить Кремль, не
переформатировать политический ландшафт и власть в РФ, из-под
контроля может выйти и вся общемировая ситуация в мире. А вот
сдержав и в пример другим неугодным режимам наказав Москву, можно
будет потом и Пекин поставить на место, не говоря уже о других
«возмутителях спокойствия», в частности, Иране, Турции, КНДР,
Венесуэле и т.п.
Тогда и Европа, где не по дням, а
по часам растет число евроскептиков, не позволит себе не
позволительных вольности и фронды. Отпадет необходимость в
беспрецедентной политико-религиозной возгонке Польши и Украины, где
пещерный национализм, замешан не только на русофобии, но и содержит
в себе мощные антизападные энергии ксенофобии.
Дешевый маневр
США
Якобы уход войск США из Сирии – это
дешевый маневр. Америка никогда не откажется от продолжения
политики тотального подрыва обстановки в Сирии, поощрения боевых и
террористических действий против Дамаска, а главное Москвы,
Тегерана и Турции. Сегодня коллективный Запад – это не только и не
сколько США, а трансконтинентальный многоголовый и вездесущий
дракон.
Он представляет собой глубинное
мировое государство, опутавшее своими щупальцами абсолютное
большинство стран и народов мира. Современный дракон - гибрид
ведущих западных спецслужб от ЦРУ и Моссада, паутины самых
влиятельных мировых СМИ и бизнес-структур, армии дипломатов и
неправительственных организаций. Кривда против правды, а уже потом
самолеты, ракеты, подводные лодки.
Вездесущий дракон, может даже
поманить к миру, например, в Сирии, но тут же готов
когтями вонзится в народы Центральной Азии, Корейского
полуострова, Дальнего Восток, Донбасс и др. Везде, где можно
сильно и больно ударить по России, Китаю, Ирану, там и кружит
ветхозаветное чудовище, с которым насмерть бились былинные русские
и другие витязи. Они то хорошо знали, что хуже, чем биться на поле
брани со страшным зверем, было только примирение и дружба с
ним.
Путину везет
В ближайшей перспективе в войне
Запада против неугодного режима в Москве главным останется
информационно-дипломатическое оружие, терроризм и
финансово-экономическое давление. До инаугурации президента
российское общество и мир увидят немало прямых и скрытых ударов по
России и Кремлю.
Наибольшую опасность для страны
представляет «агентура влияния» («спящие») из российского филиала
мирового «глубинного государства», которые уже проснулись и
под давлением Запада начинают повсеместно точечно гадить.
Принимают антинародные законы, бесперебойно врут в СМИ и сетях,
поощряют без духовность и безнравственность, держат народ в нищете
и т.п.
Скорее только, чемпионат мира по
футболу в России состоится. Хочется верить, что и сборная успешно
сыграет. Тем не менее, в конце мая в начале июня, по традиции
состоится очередное заседание Бильдербергского клуба, на котором
будет принято отдельное решение по судьбе России. Речь может пойти
и о войне. Отступать будет некуда. Иначе позор и все равно
поражение.
Поэтому уже сегодня на повестке дня
– консолидация и мобилизация нашего общества, укрепления
правопорядка и законности, нейтрализация подрывных сил и, прежде
только, из числа элит, где враги свили свои гнезда. Сегодня Путин
просто вынужден стать Сталиным, чтобы вырвать страну из когтей
дракона. Выбирать не приходится. А ему самому – помощи Всевышнего,
большего терпения, решительности и последовательности. Везет тому,
кто живет и творит по правде, а не по кривде.