Чтобы вырвать страну из когтей американского дракона. Выбирать не приходится

Федор Пашин

США, устами своего нынешнего президента, собрались уйти из Сирии. В истории международных отношений Вашингтон давно уже зарекомендовал себя стороной, которая обещает одно, а делает совершенно другое. Думается, что речь идет об еще одном сценарии антироссийских действий, которые в режиме «нон стоп» проводят США и их ближайшие союзники.

Афганская сага США

Вот уже несколько последних лет США декларирует об уходе из Афганистана, но «воз и ныне там». За время присутствия войск западной коалиции с 2001 г. наркотрафик из Афганистана вырос на несколько тысяч процентов. Поощрение взращивания наркотиков привела к подрыву традиционного уклада народного хозяйства и жизни афганцев. Афганистан становится прибежищем международных террористов и боевиков, в том числе из Сирии.

Центральные власти контролируют меньше половины территории страны. Страна постепенно погружается в еще больший беспорядок. По всем приметам Коллективный запад готовит «страну гор» на роль нового очага напряженности на Среднем Востоке, который одинаково опасен и для Ирана, и Средней Азии, и Синьцзян-Уйгурского автономного края КНР, а значит России и Китая.

Главная цель – Россия

Однако главной мишенью коллективного Запада остается Россия и ее президент. По мнению зарубежных экспертов, если в ближайшее время не усмирить Кремль, не переформатировать политический ландшафт и власть в РФ, из-под контроля может выйти и вся общемировая ситуация в мире. А вот сдержав и в пример другим неугодным режимам наказав Москву, можно будет потом и Пекин поставить на место, не говоря уже о других «возмутителях спокойствия», в частности, Иране, Турции, КНДР, Венесуэле и т.п.

Тогда и Европа, где не по дням, а по часам растет число евроскептиков, не позволит себе не позволительных вольности и фронды. Отпадет необходимость в беспрецедентной политико-религиозной возгонке Польши и Украины, где пещерный национализм, замешан не только на русофобии, но и содержит в себе мощные антизападные энергии ксенофобии.

Дешевый маневр США

Якобы уход войск США из Сирии – это дешевый маневр. Америка никогда не откажется от продолжения политики тотального подрыва обстановки в Сирии, поощрения боевых и террористических действий против Дамаска, а главное Москвы, Тегерана и Турции. Сегодня коллективный Запад – это не только и не сколько США, а трансконтинентальный многоголовый и вездесущий дракон.

Он представляет собой глубинное мировое государство, опутавшее своими щупальцами абсолютное большинство стран и народов мира. Современный дракон - гибрид ведущих западных спецслужб от ЦРУ и Моссада, паутины самых влиятельных мировых СМИ и бизнес-структур, армии дипломатов и неправительственных организаций. Кривда против правды, а уже потом самолеты, ракеты, подводные лодки.

Вездесущий дракон, может даже поманить к миру, например, в Сирии, но тут же готов когтями вонзится в народы Центральной Азии, Корейского полуострова, Дальнего Восток, Донбасс и др. Везде, где можно сильно и больно ударить по России, Китаю, Ирану, там и кружит ветхозаветное чудовище, с которым насмерть бились былинные русские и другие витязи. Они то хорошо знали, что хуже, чем биться на поле брани со страшным зверем, было только примирение и дружба с ним.

Путину везет

В ближайшей перспективе в войне Запада против неугодного режима в Москве главным останется информационно-дипломатическое оружие, терроризм и финансово-экономическое давление. До инаугурации президента российское общество и мир увидят немало прямых и скрытых ударов по России и Кремлю.

Наибольшую опасность для страны представляет «агентура влияния» («спящие») из российского филиала мирового «глубинного государства», которые уже проснулись и под давлением Запада начинают повсеместно точечно гадить. Принимают антинародные законы, бесперебойно врут в СМИ и сетях, поощряют без духовность и безнравственность, держат народ в нищете и т.п.

Скорее только, чемпионат мира по футболу в России состоится. Хочется верить, что и сборная успешно сыграет. Тем не менее, в конце мая в начале июня, по традиции состоится очередное заседание Бильдербергского клуба, на котором будет принято отдельное решение по судьбе России. Речь может пойти и о войне. Отступать будет некуда. Иначе позор и все равно поражение.

Поэтому уже сегодня на повестке дня – консолидация и мобилизация нашего общества, укрепления правопорядка и законности, нейтрализация подрывных сил и, прежде только, из числа элит, где враги свили свои гнезда. Сегодня Путин просто вынужден стать Сталиным, чтобы вырвать страну из когтей дракона. Выбирать не приходится. А ему самому – помощи Всевышнего, большего терпения, решительности и последовательности. Везет тому, кто живет и творит по правде, а не по кривде.