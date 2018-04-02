На объездной дороге Кременца в Тернопольской области 2 апреля перевернулся и загорелся молоковоз. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Тернопольской области, передает

По информации начальника ГУ НП в Тернопольской области Александра Богомола, водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением, и транспорт перевернулся.

“По инерции машина продолжила движение и в результате трения загорелась. Водитель молоковоза успел выскочить. За помощью мужчина обратился в больницу. У него ожоги рук и лица”, — говорится в сообщении.

Причину ДТП устанавливает экспертиза. Сведения о событии внесли в Единый список досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Мариуполе автомобиль Аlfa Romeo столкнулся с такси Geely, в результате чего оба водителя и пассажир Аlfa Romeo погибли на месте, а 31-летнюю женщину и 14-летнего мальчика госпитализировали.

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