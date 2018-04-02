Пучок проводов высокого напряжения в кемеровском
торгово-развлекательном центре нависал над детской игровой
площадкой с поролоновыми кубиками. Об этом говорится в видеосюжете
пресс-службы Следственного комитета России. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Следователи в России
склоняются к версии о коротком замыкании в "Зимней вишне" Фото: EPA
Глава ведомства Александр Бастрыкин посетил сгоревшее здание в
сопровождении следователей.Один из сотрудников Следкома указал на
кабели высокого напряжения в межэтажном пространстве."В нарушение
всех правил они проложены транзитом через зал. Предположительно,
это было короткое замыкание", – сказал он.Как отметили в
Следственном комитете, провода находились прямо над бассейном, в
котором лежали поролоновые кубики.ВИДЕОВидео: Следственный комитет Российской
Федерации / YouTube Следком называл неисправность электропроводки
основной версией пожара в "Зимней вишне" еще 27 марта.Управляющая
торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежда
Судденок заявила, что здание могли поджечь подростки
"разных национальностей".Пожар в четырехэтажном торговом центре
"Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64
человека, в том числе – 41 ребенок.
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