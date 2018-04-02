Пучок проводов высокого напряжения в кемеровском торгово-развлекательном центре нависал над детской игровой площадкой с поролоновыми кубиками. Об этом говорится в видеосюжете пресс-службы Следственного комитета России. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Следователи в России склоняются к версии о коротком замыкании в "Зимней вишне" Фото: EPA Глава ведомства Александр Бастрыкин посетил сгоревшее здание в сопровождении следователей.Один из сотрудников Следкома указал на кабели высокого напряжения в межэтажном пространстве."В нарушение всех правил они проложены транзитом через зал. Предположительно, это было короткое замыкание", – сказал он.Как отметили в Следственном комитете, провода находились прямо над бассейном, в котором лежали поролоновые кубики.ВИДЕО Видео: Следственный комитет Российской Федерации / YouTube Следком называл неисправность электропроводки основной версией пожара в "Зимней вишне" еще 27 марта.Управляющая торгово-развлекательным центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок заявила, что здание могли поджечь подростки "разных национальностей".Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе – 41 ребенок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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